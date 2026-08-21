Lefant M210 Pro Omni : un robot aspirateur laveur compact avec navigation dToF et 20 000 Pa

Spécialisée dans les robots aspirateurs, Lefant poursuit le développement de sa gamme avec le M210 Pro Omni. Ce modèle reprend la philosophie compacte de la famille M210 tout en combinant un système de lavage à rouleau alimenté en eau propre, une navigation laser dToF et une station capable d’assurer automatiquement une partie de l’entretien du dispositif de lavage.

Le M210 Pro Omni s’adresse principalement aux utilisateurs souhaitant automatiser à la fois l’aspiration et le lavage des sols sans installer un robot particulièrement encombrant. Lefant mise pour cela sur un châssis compact, associé à une aspiration maximale annoncée de 20 000 Pa et à un bac à poussière de grande capacité.

Un format compact associé à une navigation laser dToF

La compacité constitue l’une des principales particularités du Lefant M210 Pro Omni. Son format réduit lui permet de circuler plus facilement entre les pieds de meubles, les chaises et dans les espaces étroits, tout en conservant des fonctions de navigation avancées.

Le M210 Pro Omni s’appuie sur une navigation laser dToF pour analyser son environnement et construire une carte du logement. Cette technologie mesure les distances à l’aide du temps de vol de la lumière afin d’aider le robot à se positionner et à organiser méthodiquement son parcours.

La cartographie permet également d’exploiter différentes fonctions depuis l’application Lefant. L’utilisateur peut notamment organiser le nettoyage en fonction des différentes zones du logement et définir des zones interdites lorsque le robot ne doit pas accéder à certains endroits.

Le système de navigation est complété par la détection des obstacles afin d’aider le robot à contourner les meubles et les objets rencontrés pendant son parcours. Cette combinaison doit permettre au M210 Pro Omni de conserver des déplacements structurés malgré son petit gabarit.

Un rouleau lavant alimenté en eau propre

Pour le lavage, Lefant abandonne la traditionnelle lingette humide au profit d’un rouleau lavant. Le principe consiste à alimenter celui-ci en eau propre pendant que le robot se déplace.

Le rouleau récupère les traces et les saletés présentes au sol tandis qu’un mécanisme de raclage retire progressivement l’eau chargée en saletés. Cette dernière est récupérée séparément afin de limiter la réutilisation d’une eau déjà sale pendant la suite du nettoyage.

Cette approche se rapproche du fonctionnement des aspirateurs laveurs balais et se développe progressivement sur le marché des robots. Elle cherche notamment à répondre à l’une des limites des serpillières traditionnelles : après plusieurs mètres de nettoyage, celles-ci peuvent continuer à parcourir le logement alors qu’elles ont déjà accumulé poussières et saletés.

Le système du M210 Pro Omni est avant tout destiné aux sols durs comme le carrelage et les revêtements compatibles avec un nettoyage humide. Il permet de réunir aspiration et lavage au cours d’un même cycle, avec un traitement continu du rouleau pendant le déplacement.

Une aspiration maximale annoncée à 20 000 Pa

En complément du lavage, le Lefant M210 Pro Omni propose une puissance d’aspiration maximale annoncée de 20 000 Pa. Cette valeur figure parmi les puissances élevées communiquées sur le marché actuel des robots aspirateurs.

Comme toujours, le nombre de pascals ne suffit cependant pas à déterminer à lui seul les performances réelles d’un aspirateur. L’efficacité dépend également de la conception du conduit d’air, de l’étanchéité du système, du comportement des brosses latérales et de la capacité du robot à effectuer un passage méthodique sur l’ensemble de la surface.

Le M210 Pro Omni utilise une architecture sans brosse rotative centrale. Les poussières, miettes, cheveux et poils sont dirigés directement vers son conduit d’aspiration, tandis que les brosses latérales se chargent de ramener les débris situés autour du robot vers cette ouverture.

L’absence de rouleau central réduit considérablement les risques d’enchevêtrement des cheveux et des poils autour d’un axe. Cette conception peut se révéler particulièrement intéressante pour les foyers accueillant des animaux, puisqu’elle limite une opération d’entretien fréquente sur les robots utilisant une brosse centrale traditionnelle.

Un bac à poussière de 800 ml

Malgré son châssis compact, le Lefant M210 Pro Omni embarque un bac à poussière de 800 ml. Sa capacité importante permet d’espacer les vidages par rapport aux petits collecteurs généralement intégrés aux robots aspirateurs.

Ce choix technique permet également de se passer d’un système de vidage automatique des poussières dans la station. L’utilisateur conserve donc la tâche de vider périodiquement le bac, mais aucun sac à poussière jetable n’est nécessaire pour le fonctionnement de la station.

La fréquence de vidage dépendra naturellement de la taille du logement, du nombre de cycles effectués et de la présence éventuelle d’animaux. Un bac de cette capacité peut néanmoins être particulièrement intéressant dans les environnements où cheveux et poils représentent une part importante des déchets récupérés.

Une station avec 2,4 litres d’eau propre et 1,5 litre pour les eaux usées

La station du M210 Pro Omni joue surtout un rôle dans la gestion du nettoyage humide. Lorsque le robot revient sur sa base, celle-ci prend en charge plusieurs opérations afin de préparer le dispositif de lavage pour son prochain cycle.

Elle dispose d’un réservoir d’eau propre de 2,4 litres et d’un réservoir d’eaux usées de 1,5 litre. Cette séparation permet de conserver deux circuits distincts et d’éviter que l’eau récupérée pendant le nettoyage ne soit réutilisée pour alimenter le rouleau.

Le rouleau est automatiquement nettoyé lorsque le robot revient sur sa station. Un système de séchage automatique intervient ensuite afin de réduire l’humidité conservée par le rouleau lorsqu’il reste inutilisé sur sa base. Cette étape vise notamment à limiter le développement de mauvaises odeurs lié au stockage prolongé d’un rouleau humide.

L’utilisateur doit toujours remplir le réservoir d’eau propre et vider celui contenant les eaux usées, mais la station réduit les manipulations directement liées au nettoyage du rouleau après chaque passage.

Un fonctionnement connecté depuis l’application Lefant

Le M210 Pro Omni peut être piloté depuis l’application Lefant. La cartographie générée grâce à la navigation laser dToF sert notamment à organiser les cycles de nettoyage et à adapter le parcours du robot selon les différentes zones du logement.

L’utilisateur peut ainsi programmer les passages, sélectionner les zones à traiter et définir les endroits dans lesquels le robot ne doit pas entrer. L’objectif est de permettre un nettoyage plus précis qu’un simple déplacement automatique dans l’ensemble du logement.

Les commandes connectées permettent également d’intégrer plus facilement le robot aux habitudes quotidiennes du foyer, en programmant par exemple des cycles à des horaires précis ou en déclenchant un nettoyage ciblé lorsque cela est nécessaire.

Une alternative compacte dans la gamme Lefant

Le M210 Pro Omni occupe une place particulière dans le catalogue Lefant. Il reprend le format compact associé à la famille M210 tout en ajoutant une navigation laser dToF et un système de lavage à rouleau avec station d’entretien.

Cette orientation le différencie notamment des M5 Pro et M5 Max, plus imposants et davantage centrés sur une station multifonction complète. Le M210 Pro Omni privilégie pour sa part un équilibre entre encombrement réduit, cartographie laser, lavage automatisé et grande capacité de stockage des poussières.

Son système sans brosse centrale constitue également une approche intéressante pour les logements où les cheveux et les poils d’animaux représentent une part importante des débris à aspirer. En contrepartie, les utilisateurs possédant beaucoup de tapis ou de moquette devront tenir compte des différences de comportement entre une aspiration directe et un système équipé d’une brosse centrale motorisée.

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Avec son aspiration maximale annoncée à 20 000 Pa, son système de lavage à rouleau, sa navigation laser dToF et son bac à poussière de 800 ml, le Lefant M210 Pro Omni cherche à réunir les principales fonctions d’un robot aspirateur laveur moderne dans un format compact. Sa station complète l’ensemble avec des réservoirs de 2,4 litres pour l’eau propre et de 1,5 litre pour les eaux usées, ainsi qu’un système d’entretien automatisé du rouleau.

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