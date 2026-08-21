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KultureGeek Internet Le géant chinois Bilibili veut conquérir l’international et s’attaquer directement à YouTube
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Le géant chinois Bilibili veut conquérir l’international et s’attaquer directement à YouTube

2 min.
21 Août. 2026 • 10:45
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Bilibili prépare une importante offensive hors de Chine. La plateforme vidéo, souvent présentée comme l’un des principaux équivalents chinois de YouTube, relance son application internationale sur Android et prévoit également son arrivée sur iOS. L’objectif est désormais d’attirer aussi bien les internautes occidentaux que les créateurs déjà présents sur les grandes plateformes américaines.

Bilibili supprime une importante barrière pour les créateurs étrangers

Le changement le plus significatif concerne l’inscription. Jusqu’à présent, publier depuis l’étranger sur la plateforme chinoise pouvait nécessiter une vérification d’identité à l’aide d’un passeport ou d’un document officiel. Cette contrainte disparaît avec la nouvelle application internationale.

Bilibili

Bilibili souhaite également mélanger davantage les contenus chinois et internationaux afin d’élargir son catalogue et son audience. Une version anglaise de son site Web est en préparation, tandis que l’entreprise recrute dans plusieurs grandes villes, notamment Los Angeles, Londres, Mexico, São Paulo, Istanbul et Tokyo.

Cette stratégie intervient alors que les créateurs restent très dépendants de YouTube, TikTok et Instagram. Bilibili chercherait justement à convaincre certains YouTubeurs de publier également leurs productions sur son service.

Une nouvelle menace potentielle pour YouTube

L’arrivée d’un concurrent supplémentaire intervient au moment où YouTube durcit certaines conditions de monétisation et fait face à une compétition croissante pour retenir ses créateurs. Netflix revendique désormais ouvertement son statut de concurrent direct de YouTube, notamment avec les podcasts vidéo.

L’expansion de Bilibili pourrait néanmoins attirer l’attention des autorités américaines. TikTok a déjà été contraint de céder ses activités américaines après plusieurs années de controverses liées à la sécurité nationale.

Tout dépendra désormais de la capacité de Bilibili à convaincre suffisamment de créateurs internationaux. Si la plateforme parvient à constituer rapidement un catalogue attractif, YouTube pourrait voir émerger un nouveau rival chinois sur un marché mondial de la vidéo déjà particulièrement disputé.

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