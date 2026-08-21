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Série God of War : Dave Bautista va bel et bien incarner Kratos

3 min.
21 Août. 2026 • 10:08
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C’est donc Dave Bautista qui va incarner Kratos dans la série God of War qui sera diffusée sur Amazon Prime Video, en remplacement de Ryan Hurst. Ce dernier s’est déchiré un biceps pendant une cascade, un incident qui a interrompu le tournage et a déclenché ce changement de casting en cours de route.

God of War Ragnarok

Kratos change de visage après la blessure de Ryan Hurst

La cascade tournée à Vancouver au Canada en février a coûté cher à Ryan Hurst : une déchirure du biceps suffisamment sérieuse pour l’écarter définitivement du rôle qu’il avait pourtant préparé avec sérieux, en prenant 18 kg de masse musculaire pour incarner la stature imposante du Dieu de la guerre. Cette blessure a forcé la production à suspendre le tournage et à chercher en urgence un remplaçant capable d’endosser un rôle aussi physique.

Après des négociations au début du mois, Dave Bautista récupère le rôle de Kratos après avoir lui-même perdu 34 kg à la fin de 2024, une transformation physique qui change radicalement son profil par rapport aux rôles musclés qui ont fait sa réputation, dont Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. L’acteur de 57 ans va donc devoir reprendre de la masse musculaire afin d’assurer le rôle. Aussi, les scènes déjà tournées avec Ryan Hurst devront être retournées entièrement avec Dave Bautista, ce qui complique et retarde le calendrier de production initial.

Landscape 1498838881 Drax Dave Bautista

Le showrunner Ronald D. Moore, qui cumule les casquettes de scénariste, producteur exécutif et responsable de la série, pilote ce changement de casting en pleine tourmente. La série suit le voyage de Kratos et de son fils Atreus, chargés de disperser les cendres de Faye, un synopsis qui colle fidèlement à la trame des récents jeux vidéo tout en misant sur la relation père-fils comme moteur narratif.

Les deux premières saisons sont tournées en même temps

La production, qui tourne deux saisons à la suite à Vancouver au Canada, doit reprendre dans les semaines à venir malgré ce contretemps. Ce format de tournage combiné laissait déjà peu de marge de manœuvre à l’équipe et l’obligation de retourner les scènes de Ryan Hurst avec Dave Bautista ajoute une pression supplémentaire sur un calendrier initialement pensé pour optimiser les coûts et la continuité artistique entre les deux saisons.

Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour la série God of War sur Amazon Prime Video.

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