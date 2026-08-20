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007 First Light : le jeu James Bond franchit un nouveau cap pour les ventes

3 min.
20 Août. 2026 • 20:58
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007 First Light a dépassé les 4 millions de ventes depuis sa sortie en mai, un score qui pousse Amazon Game Studios à envisager une suite développée par IO Interactive. Amazon, qui détient désormais la propriété intellectuelle James Bond pour les futures adaptations, doit encore trancher sur l’avenir de ce partenariat.

007 First Light James Bond

4 millions de ventes… et bientôt une suite ?

Ce succès commercial s’appuie sur un jeu qui combine des mécaniques d’infiltration, une système de bluff et une mise en scène cinématique, une formule qui a visiblement convaincu un large public au-delà des seuls fans historiques de la franchise James Bond.

Cette réception positive intervient alors qu’Amazon a repris le contrôle de la propriété intellectuelle pour l’ensemble des adaptations futures de l’agent secret britannique.

Jeff Gatis, directeur d’Amazon Game Studios, envisage désormais une suite confiée à IO Interactive, le studio à l’origine du jeu original. Il a justifié cette perspective en évoquant directement le succès rencontré par ce premier opus, une réussite commerciale qui semble avoir levé les doutes internes sur la pertinence de poursuivre l’aventure avec le même studio.

Le développement autour de 007 First Light ne se limite pas à la seule question d’une suite éventuelle, puisque plusieurs pistes se dessinent simultanément pour prolonger la vie de ce titre :

  • Une feuille de route de mises à jour couvrant du contenu additionnel et des défis sur une durée de 12 mois
  • Une adaptation en cours de développement pour la Nintendo Switch 2, actuellement sans calendrier de sortie annoncé
  • Une suite potentielle confiée à IO Interactive, envisagée directement par la direction d’Amazon Game Studios

Cette accumulation illustre la confiance qu’Amazon place désormais dans cette licence, après un lancement commercial jugé suffisamment solide pour justifier un investissement prolongé sur plusieurs fronts distincts du développement du jeu.

Pour rappel, 007 First Light avait réalisé le meilleur lancement de l’histoire du studio avec 1,5 million d’exemplaires vendus lors des premières 24 heures. Ensuite, le cap des 3 millions de ventes avait été atteint en deux semaines. Et voilà maintenant que ça continue de grimper.

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