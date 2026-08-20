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Les cinémas britanniques limitent les lunettes connectées à cause du piratage

3 min.
20 Août. 2026 • 22:50
0

Les cinémas au Royaume-Uni mettent en place des restrictions sur le port de lunettes connectées équipées de caméras, en réponse aux risques de captation des films pour ensuite les proposer sur des sites de piratage. Cette mesure intervient alors que Meta a déjà commercialisé plus de 7 millions de ces lunettes connectées au cours de l’année 2025.

Lunettes Ray-Ban Meta

Phil Clapp, directeur de l’UK Cinema Association, met en avant l’accessibilité visuelle et le sous-titrage que ces mêmes lunettes peuvent offrir aux spectateurs malentendants, une nuance qui complique la mise en œuvre uniforme de toute restriction généralisée. Cette tension entre la protection du droit d’auteur et l’outil d’accessibilité place les exploitants de salles devant un dilemme qu’ils ne peuvent pas résoudre par une simple interdiction totale.

Cette prudence des cinémas britanniques ne constitue pas une première dans le pays, puisque plusieurs précédents similaires existaient déjà avant cette nouvelle vague de restrictions :

  • Les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont interdit l’usage des lunettes connectées de Meta dans leurs salles d’audience
  • ATG Theatres interdit déjà le fait de filmer avec les lunettes connectées dans l’ensemble de ses théâtres et cinémas.
  • Les lunettes de Meta elles-mêmes signalent l’enregistrement vidéo par l’activation d’un témoin lumineux directement sur la monture.

Ce dernier point constitue précisément l’argument central que Meta oppose aux critiques formulées à l’encontre de ses lunettes connectées.

Meta défend l’utilité de ses lunettes pour les malvoyants

Un porte-parole de Meta a défendu l’usage des lunettes connectées auprès de plusieurs médias britanniques, en rappelant leur utilité quotidienne : « Les gens utilisent nos lunettes parce qu’elles sont utiles et leur permettent de rester dans l’instant, qu’il s’agisse d’écouter de la musique, de bénéficier d’une traduction en direct ou de passer des appels mains libres ». Il a ajouté qu’elles fournissent également une technologie essentielle pour les personnes aveugles ou malvoyantes, et que limiter l’usage de cette technologie « serait un recul majeur ».

Il a néanmoins concédé que certains lieux ne devraient effectivement pas être filmés, tout en réclamant une application cohérente des règles, rappelant que les lunettes connectées de Meta disposent d’un témoin lumineux qui s’allume pour signaler une prise de vue, une fonctionnalité que les smartphones et autres appareils photo n’offrent pas.

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