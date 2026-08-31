Pokémon: Wild Card, le film centré sur le jeu de cartes sortira en 2027

Pokémon: Wild Card ramènera la franchise au long métrage d’animation en 2027, avec une histoire bâtie autour du jeu de cartes à collectionner. The Pokémon Company a dévoilé le projet à la clôture des Championnats du monde Pokémon. Le premier aperçu montre un jeune compétiteur, son partenaire Mimikyu et une table de jeu : l’enjeu ne sera donc pas une nouvelle étape du voyage de Sacha, mais le parcours d’un joueur qui cherche à progresser dans les tournois.

L’annonce ne fixe encore ni date précise ni distribution vocale. Elle confirme en revanche une sortie mondiale à partir de 2027, la réalisation de Katsuhiko Kitada, le design des personnages d’Akemi Hayashi et la production de l’animation par CloverWorks. STORY inc. assure la planification et la production. Le film se distingue ainsi immédiatement des précédents longs métrages Pokémon par son point de vue humain et par la place donnée au jeu physique qui existe dans notre monde.

Le jeu de cartes devient enfin le cœur d’un film Pokémon

Les cartes Pokémon apparaissent depuis longtemps dans les produits, les compétitions et la culture de la franchise, mais elles servent rarement de moteur à sa fiction animée. Wild Card inverse cette hiérarchie. Son héros semble évoluer dans un univers où Mimikyu existe à ses côtés tout en participant à des matchs avec des cartes Pokémon. Le teaser entretient volontairement l’ambiguïté entre partenaire réel, imaginaire ou représentation symbolique ; il serait prématuré d’en déduire les règles du monde avant un synopsis détaillé.

Ce choix permet au film de raconter une autre forme d’entraînement. Une partie compétitive exige de connaître son paquet, d’anticiper les réponses adverses, de gérer des ressources et d’accepter une part d’incertitude. Le progrès ne passe pas seulement par la puissance d’une créature, mais par la construction d’une stratégie et la capacité à décider sous pression. Pour un public qui suit les Championnats du monde, le cadre est familier. Pour les spectateurs qui ne jouent pas, le défi de CloverWorks sera de rendre les actions compréhensibles sans transformer les matchs en cours de règles.

Mimikyu constitue un partenaire particulièrement bien choisi. Ce Pokémon dissimule son apparence sous un déguisement rappelant Pikachu et porte déjà, dans les jeux comme dans l’animation, des thèmes liés au désir d’être reconnu. Associé à un joueur qui cherche sa place dans la compétition, il peut donner au film une dimension plus intime que la simple course au trophée. La communication officielle ne précise toutefois pas encore le caractère du protagoniste, son niveau de départ ni la nature exacte de son lien avec Mimikyu.

CloverWorks réunit une équipe expérimentée

Katsuhiko Kitada passe à la réalisation après avoir travaillé comme animateur et responsable de séquences sur de nombreuses productions japonaises. Akemi Hayashi, chargée du design des personnages, possède elle aussi une longue expérience de l’animation. Leur association suggère une attention portée aux gestes, aux regards et au jeu physique autour de la table, autant qu’aux apparitions spectaculaires des Pokémon. Le studio CloverWorks devra articuler ces deux échelles : l’espace très contenu d’un duel et l’imaginaire que les cartes font naître.

Le film arrive après une longue interruption pour les longs métrages animés de la marque. The Pokémon Company le présente comme le premier de ce type depuis environ sept ans. Cette formulation le replace dans la lignée des films de cinéma sans promettre le retour des personnages historiques. L’absence de Sacha dans le matériel annoncé est cohérente avec la diversification récente de l’animation Pokémon, qui explore désormais plusieurs formats, studios et protagonistes.

La production par STORY inc. et CloverWorks constitue aussi un changement visible. Le nom du studio sera naturellement scruté par les amateurs d’animation, mais il ne suffit pas à prédire le résultat. Aucun scénariste, directeur artistique, compositeur ou responsable de l’animation des cartes n’est encore indiqué sur le site officiel de Pokémon: Wild Card. La durée, la langue originale et le mode de distribution selon les territoires restent également à préciser.

Une sortie mondiale annoncée, sans calendrier français

La mention d’une diffusion mondiale à partir de 2027 est plus ambitieuse qu’une simple sortie japonaise, mais elle ne garantit pas une arrivée simultanée partout. Elle peut recouvrir des lancements en salles décalés, des partenariats locaux ou une mise à disposition ultérieure en streaming. En France, aucun distributeur, aucune date et aucune version doublée ne sont confirmés au moment de l’annonce.

Le contexte compétitif donne néanmoins au projet une portée internationale naturelle. Le jeu de cartes Pokémon rassemble des joueurs de différents pays et dispose de règles communes, même si les éditions et les calendriers peuvent varier. Dévoiler le film lors des Championnats du monde permet de l’associer immédiatement à cette communauté. Cela ne signifie pas que Wild Card racontera l’événement réel ou mettra en scène des compétiteurs existants : les informations publiées décrivent une fiction originale.

Le prochain cap sera un synopsis complet, suivi d’une date et d’une distribution. Il faudra surtout découvrir comment le film représentera les parties : comme un sport observé avec précision, comme une projection fantastique des cartes ou comme un mélange des deux. En plaçant un joueur et Mimikyu au premier plan, Pokémon: Wild Card possède déjà un angle distinct. L’année 2027 dira si ce pari parvient à faire d’un tapis de jeu un terrain d’aventure aussi lisible et émotionnel qu’une arène.