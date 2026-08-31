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VLC dépasse les 7 milliards de téléchargements et prépare toujours sa version 4.0

2 min.
31 Août. 2026 • 18:55
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VLC franchit un nouveau cap symbolique. Le célèbre lecteur multimédia gratuit et open source de VideoLAN totalise désormais plus de 7 milliards de téléchargements sur l’ensemble des plateformes. Une performance remarquable à l’heure où l’essentiel de la consommation vidéo passe désormais par des services de streaming payants.

Un milliard de téléchargements supplémentaires en moins de deux ans

Jean-Baptiste Kempf, président et principal développeur de VideoLAN, a confirmé ce nouveau record. VLC avait dépassé les 6 milliards de téléchargements en janvier 2025, soit environ 18 mois auparavant. Le logiciel continue ainsi d’attirer massivement grâce à sa gratuité, l’absence de publicité et sa capacité à lire une grande variété de formats audio et vidéo.

VLC Logo

Le projet reste également très présent sur les appareils Apple. VLC sur iOS et tvOS a bénéficié de nombreuses évolutions au fil des années, tandis qu’une version destinée à l’Apple Vision Pro avait également été annoncée par VideoLAN.

VLC 4.0 poursuit son long développement

VideoLAN travaille parallèlement à étendre la présence de son lecteur. VLC a récemment été porté sur Vega OS, le nouveau système d’exploitation utilisé par Amazon sur certains appareils Fire TV. L’équipe assure vouloir continuer à prendre en charge un maximum de plateformes et de codecs.

La très attendue version VLC 4.0 reste pour sa part en développement, sans calendrier précis. Cette mise à jour majeure doit profondément moderniser l’interface et l’architecture du lecteur.

L’intelligence artificielle toujours attendue

Lors du CES 2025, VideoLAN avait également présenté un système de sous-titrage et de traduction par intelligence artificielle, fonctionnant localement et hors ligne. Son déploiement généralisé reste toutefois incertain. Avec désormais plus de 7 milliards de téléchargements, VLC démontre en tout cas qu’un logiciel gratuit, indépendant et sans abonnement peut s’imposer sur un marché pourtant hyper concurrentiel.

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Un commentaire pour cet article :

  • Dinodard
    31 Août. 2026 • 21:41
    « Une performance remarquable à l’heure où l’essentiel de la consommation vidéo passe désormais par des services de streaming payants. »
    C’est facile à comprendre, téléchargement illégal, vlc assure la lecture ;)

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