VLC présente le sous-titrage automatique et la traduction IA en temps réel

Lors du CES 2025, VideoLan a présenté une nouveauté pour son célèbre lecteur multimédia VLC qui pourrait bousculer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les vidéos. Grâce à l’intégration d’une intelligence artificielle, VLC va être capable de générer automatiquement des sous-titres et de les traduire en temps réel, directement sur l’appareil, sans nécessiter de connexion au cloud.

Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLAN, a dévoilé ce système dans une vidéo. Selon ses dires, la fonctionnalité utilise des modèles IA open source pour générer des sous-titres dans plusieurs langues, tout en proposant une traduction automatique des sous-titres dans la langue de l’utilisateur. « Ce qui est important, c’est que cela fonctionne localement sur votre machine, hors ligne, sans aucun service cloud. Cela fonctionne directement à l’intérieur de l’exécutable », explique Jean-Baptiste Kempf.

VLC automatic subtitles generation and translation based on local and open source AI models running on your machine working offline, and supporting numerous languages!

Demo can be found on our #CES2025 booth in Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds

— VideoLAN (@videolan) January 8, 2025