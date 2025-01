L’IA est partout, y compris bien sûr dans le secteur du jeu vidéo. Jusqu’ici, les IA étaient surtout utilisées par certains gros studios dans le cadre du développement des jeux, une évolution des pratiques qui continue d’ailleurs à faire polémique, mais Razer a présenté quelque chose de totalement inédit lors de sa conférence du CES 2025 : une IA destinée à « coacher » les joueurs ! L’accessoiriste taïwanais a en effet dévoilé le Project Ava, un modèle d’IA destiné à épauler les joueurs y compris pour les jeux les plus compétitifs comme League of Legends ou Dota 2. L’IA du Project Ava peut ainsi analyser les parties en temps réel et ainsi conseiller le joueur sur les meilleures stratégies à suivre. Cela ne relève plus du seul concept puisque l’on a déjà vu par le passé des IA battre des joueurs humains à ce type de jeu compétitif.



D’autres séquences de jeu montrent que l’IA peut aussi épauler les joueurs pour des FPS ou des Souls Like comme Black Myth Wukong. L’interaction joueur-IA se fait ici essentiellement à la voix, forcément devrait-on dire puisque l’Ia intervient pendant la partie du joueur. Des questions se posent cependant concernant la confidendialité des données récupérées par AVA: l’IA enregistre en effet tout ce qui se passe à l’écran et Razer ne se montre pas vraiment très loquace concernant le devenir de ces données : servent-elles uniquement à l’analyse en temps réel ou sont-elles aussi utilisées pour l’entrainement régulier du Project Ava ?