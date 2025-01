Nvidia annonce Project Digits : un supercalculateur avec de l’IA chez soi

À l’occasion du CES 2025, Nvidia a dévoilé un nouveau produit pour les développeurs et chercheurs en intelligence artificielle : Project Digits. Ce supercalculateur personnel, prévu pour une sortie en mai, se distingue par sa taille compacte et sa puissance de traitement impressionnante, conçue pour fonctionner sur un bureau avec une prise standard.

Un supercalculateur à domicile avec le Project Digits de Nvidia

Le cœur de Project Digits est la pouce GB10 Grace Blackwell Superchip, capable de gérer des modèles d’IA de jusqu’à 200 milliards de paramètres. À titre de comparaison, des systèmes plus grands et plus énergivores étaient auparavant nécessaires pour effectuer des calculs de cette envergure. Ce système de taille similaire à celle d’un Mac mini propose 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 4 To de stockage NVMe. À partir de 3 000 dollars, il permet de traiter des modèles d’IA avancés tout en restant « accessible » à un large public.

« L’IA sera omniprésente dans toutes les applications pour toutes les industries. Avec Project Digits, le Grace Blackwell Superchip sera accessible à des millions de développeurs », a déclaré Jensen Huang, patron de Nvidia. Il a ajouté : « Placer un supercalculateur AI sur les bureaux de chaque scientifique des données, chercheur AI et étudiant leur permet de participer activement à l’ère de l’IA ».

Le GB10 offre des performances d’IA atteignant jusqu’à 1 pétaflop (1 quadrillion de calculs par seconde), grâce à des cœurs CUDA de dernière génération et des cœurs Tensor de cinquième génération. Le système bénéficie aussi de la collaboration de MediaTek pour optimiser l’efficacité énergétique du processeur. De plus, les utilisateurs auront accès à la bibliothèque de logiciels d’IA de Nvidia, y compris des kits de développement et des modèles pré-entraînés via le catalogue Nvidia NGC.

Pour les applications les plus exigeantes, il est possible de lier deux systèmes Project Digits pour gérer des modèles atteignant 405 milliards de paramètres, une taille comparable à celle du modèle Llama 3.1 de Meta.

Avec Project Digits, Nvidia rend les superordinateurs d’IA accessibles à une nouvelle génération de développeurs, tout en élargissant l’accès à des outils et frameworks performants pour la recherche et le développement d’IA.