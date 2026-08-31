La date du prochain Nintendo Direct fuite à cause d’Ubisoft

Une annonce d’Ubisoft concernant son nouveau jeu Just Dance : Decades of Hits laisse supposer que la date du prochain Nintendo Direct vient d’être dévoilée par ricochet. Ce serait le 10 septembre. Il ne s’agit pour l’instant que d’une spéculation, mais elle s’appuie sur des précédents observés ces dernières années.

Nouveau Nintendo Direct le 10 septembre ?

Des éléments issus du nouveau jeu Just Dance : Decades of Hits ont circulé en ligne récemment, poussant Ubisoft à réagir. Le studio a confirmé l’authenticité de ce contenu et a annoncé qu’il en révélerait davantage le 10 septembre.

Plusieurs personnes ont établi un lien avec le calendrier habituel de Nintendo : historiquement, Ubisoft présente sa franchise de danse lors des Nintendo Direct de septembre et Nintendo organise généralement ces présentations autour de la date mentionnée dans la communication d’Ubisoft. Si cette hypothèse se confirme, un Nintendo Direct aurait lieu le 10 septembre, avec une annonce officielle probable dès le début de la semaine prochaine.

À quoi s’attendre ? Il y a très fort à parier que Nintendo communiquera davantage sur son remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, dont la sortie est prévue en novembre sur Switch 2. Nintendo a déjà officialisé le jeu en juin avec un teaser. Il faut maintenant s’attendre à une présentation complète. L’entreprise pourrait également y montrer le premier teaser du film The Legend of Zelda et potentiellement donner un aperçu de ce qui est prévu sur Switch 2 en 2027.

Sony prépare de son côté un State of Play pour le 3 septembre. Les deux entreprises organisent parfois leurs présentations à des dates rapprochées, une situation qui relève souvent de la coïncidence plutôt que d’une stratégie concertée. Soit dit en passant, c’est l’occasion de rappeler que le film The Legend of Zelda sera distribué par… Sony.