Les supraconducteurs kagome AV3Sb5 révèlent deux visages de leur ordre quantique

Trois supraconducteurs bâtis sur le même réseau cristallin kagome ne réorganisent pas leurs charges de la même manière lorsqu’ils sont refroidis. Une étude publiée le 31 août dans la revue évaluée par les pairs npj Quantum Materials compare les composés AV3Sb5, où la lettre A représente le césium, le rubidium ou le potassium. Les mesures révèlent une déformation du réseau commune aux trois matériaux, mais des excitations collectives de charge dont la réponse dépend fortement de l’atome alcalin employé.

Ce résultat aide à séparer deux phénomènes longtemps difficiles à démêler : le mouvement des atomes du cristal et l’organisation des électrons. L’équipe a utilisé une spectroscopie Raman polarisée résolue en angle, puis confronté les observations à des calculs de premiers principes et à un modèle de Hamiltonien effectif. La version publiée est une version précoce mais citable d’un article accepté et évalué par les pairs ; une prépublication du travail était accessible depuis le mois de mai.

Pourquoi le réseau kagome intrigue les physiciens

Le motif kagome est formé de triangles partageant leurs sommets. Son nom vient d’un tressage traditionnel japonais, mais sa géométrie intéresse la physique parce qu’elle contraint les interactions entre particules. Dans un matériau électronique, ces chemins concurrents peuvent produire des bandes d’énergie particulières, de la frustration et plusieurs états collectifs très proches en énergie.

Les composés AV3Sb5 associent des couches de vanadium et d’antimoine à un élément alcalin. À température normale, les trois membres de la famille partagent la même structure générale. En refroidissant, ils entrent dans une phase d’onde de densité de charge, souvent abrégée CDW. Les électrons et le réseau adoptent alors une modulation périodique : la densité électronique n’est plus répartie uniformément et les positions atomiques se réajustent.

Ces matériaux deviennent aussi supraconducteurs à plus basse température. Cela ne signifie pas que l’étude annonce un nouveau conducteur sans résistance à température ambiante. L’intérêt est fondamental : la proximité entre ordre de charge, symétries brisées et supraconductivité fournit un laboratoire pour comprendre comment plusieurs états quantiques se concurrencent ou coopèrent.

La lumière Raman distingue vibrations et charges

La spectroscopie Raman envoie une lumière sur un échantillon et analyse le très léger changement d’énergie des photons diffusés. Ce décalage renseigne sur les excitations internes du matériau, notamment les vibrations du réseau appelées phonons. En faisant tourner la polarisation de la lumière incidente et détectée, les chercheurs sélectionnent différentes symétries et suivent la manière dont la réponse varie avec l’angle.

L’équipe s’est notamment intéressée à un mode phononique E2g qui possède normalement deux composantes de même énergie. Dans la phase d’onde de densité de charge, cette dégénérescence se lève : les deux composantes se séparent légèrement. Un écart d’environ 3 GHz avait déjà été rapporté dans CsV3Sb5. Les nouvelles mesures montrent que le même type de séparation apparaît aussi dans les composés au rubidium et au potassium.

Cette observation indique qu’une réduction de symétrie du réseau est commune à toute la famille. Le résultat est délicat à mesurer parce que l’écart est faible et qu’il faut comparer plusieurs orientations de polarisation à basse température. La méthode ne produit pas une photographie directe des atomes ; elle infère leur comportement à partir du spectre de la lumière diffusée.

Un réseau commun, mais des ordres de charge distincts

La surprise vient des excitations collectives associées à la densité de charge. Leur dépendance à la polarisation change nettement entre les trois matériaux. Autrement dit, le réseau perd une symétrie comparable, mais la composante électronique ne suit pas une recette unique. Remplacer le césium par du rubidium ou du potassium modifie donc plus que l’espacement chimique : ce choix influence la structure de l’ordre de charge.

Les calculs de premiers principes servent à relier les fréquences observées aux vibrations possibles du cristal. Le modèle effectif aide ensuite à tester différentes organisations de charge compatibles avec les symétries mesurées. En réunissant expérience et théorie, les auteurs proposent un cadre où la réponse du réseau est largement partagée, tandis que le secteur électronique reste sensible à l’espèce alcaline.

Cette distinction compte parce qu’une mesure unique peut donner une image incomplète. Une déformation atomique similaire pourrait conduire à supposer que les trois composés possèdent la même phase microscopique. La polarisation des excitations de charge montre au contraire que des états différents peuvent se cacher derrière une signature structurale voisine. C’est un rappel utile pour d’autres matériaux quantiques où plusieurs ordres se superposent.

Ce que l’étude ne permet pas encore de conclure

L’article compare une famille précise de cristaux et ne démontre pas un mécanisme universel pour tous les supraconducteurs kagome. Il n’établit pas non plus à lui seul comment les différentes ondes de densité de charge influencent la température critique de supraconductivité. Les spectres et les modèles resserrent les possibilités, mais d’autres expériences seront nécessaires pour suivre directement l’évolution dans le temps, la réponse à la pression ou l’effet d’un champ magnétique.

La publication ne propose enfin ni composant informatique, ni capteur prêt à l’emploi. Les supraconducteurs concernés fonctionnent à basse température et l’étude porte sur leur connaissance fondamentale. Son intérêt technologique est indirect : mieux comprendre les symétries, les excitations et les couplages aide à identifier les propriétés qu’il faudrait contrôler avant d’envisager des matériaux ou dispositifs quantiques plus prévisibles.

La publication dans npj Quantum Materials apporte ainsi une image plus nuancée de la famille AV3Sb5. Les trois cristaux partagent une faible déformation révélée par le dédoublement d’un phonon, mais leurs charges collectives répondent différemment à la polarisation de la lumière. Cette séparation entre un squelette commun et plusieurs comportements électroniques ne résout pas encore le mystère de la supraconductivité kagome ; elle indique avec davantage de précision où chercher.