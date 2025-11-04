TENDANCES
KultureGeek Science Des physiciens découvrent la « danse quantique » qui interrompt la conductivité électrique
Science

Des physiciens découvrent la « danse quantique » qui interrompt la conductivité électrique

4 Nov. 2025 • 18:05
0

Après des années de recherche, une équipe internationale de physiciens a enfin résolu une énigme qui intriguait la communauté scientifique : pourquoi certains matériaux quantiques perdent soudainement leur conductivité électrique sans raison apparente ? Des chercheurs du centre DESY (Allemagne) et de l’Université de Kiel ont identifié les véritables responsables de ce phénomène : la présence de quasi-particules appelées « polarons ».

Ces entités, issues de l’interaction complexe entre les électrons et les atomes d’un matériau, provoquent une distorsion des couches atomiques, ralentissant drastiquement le flux d’électrons. En d’autres termes, les polarons créent une sorte de « danse » microscopique où les particules s’entravent mutuellement, jusqu’à bloquer le passage du courant électrique.

Polaron

Une première dans un composé rare

Cette découverte marque la première observation de polarons au sein d’un composé associant thulium, sélénium et tellure — des métaux rares utilisés dans la fabrication de technologies avancées. Grâce à des mesures réalisées via des rayons X synchrotron de haute précision au centre PETRA III, les chercheurs ont détecté une petite anomalie récurrente dans leurs données, soit un infime « pic » à côté du signal principal. Ce détail, d’abord considéré comme une erreur technique, s’est révélé être la signature directe de la formation de polarons.

Vers de nouveaux matériaux révolutionnaires

En revisitant un modèle théorique vieux de 70 ans, les scientifiques ont pu démontrer que ces vibrations collectives d’électrons et d’atomes expliquaient parfaitement leurs observations. Cette avancée ouvre la voie à une meilleure compréhension des matériaux quantiques modernes, dont certains pourraient un jour permettre la création de supraconducteurs fonctionnant à température ambiante.

Cette découverte souligne une fois de plus que, dans le monde quantique, les lois de la physique classique ne suffisent plus : c’est dans la complexité de ces interactions invisibles que se cache l’avenir de la science des matériaux.

