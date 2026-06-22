Polymarket accusé d’avoir financé de fausses vidéos de gains sur TikTok

Polymarket se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse autour de sa promotion sur les réseaux sociaux. Selon une enquête du Wall Street Journal, la plateforme de marchés prédictifs aurait rémunéré des créateurs pour publier des vidéos donnant l’impression qu’ils réalisaient de gros gains grâce à des paris sur Polymarket, alors que les transactions montrées étaient simulées.

Des mises en scène sur de faux sites

Le quotidien américain a examiné 1 105 vidéos TikTok. Parmi elles, 778 semblaient montrer des utilisateurs en train de placer des paris sur Polymarket. Mais les séquences n’auraient pas été enregistrées sur le véritable site : elles auraient utilisé des copies conçues pour imiter l’interface de la plateforme.

Plus troublant encore, plusieurs vidéos présentant des gains spectaculaires auraient affiché des résultats opposés à la réalité. Certaines publications mettaient en scène des créateurs célébrant des paris gagnants, alors que les positions présentées auraient en fait entraîné des pertes. L’objectif aurait été de produire un contenu viral, crédible et suffisamment spectaculaire pour attirer de nouveaux utilisateurs.

Une armée de créateurs pour pousser les vidéos

D’après le Wall Street Journal, Polymarket aurait également mobilisé un réseau de comptes chargés de relayer les contenus afin d’augmenter leur visibilité. Des créateurs interrogés auraient reçu des consignes précises pour rendre les vidéos plus convaincantes, tout en évitant de les présenter clairement comme des opérations sponsorisées.

Polymarket a reconnu avoir financé certains contenus promotionnels, mais affirme rester attaché à la transparence et à l’intégrité de ses marchés. Plusieurs vidéos auraient toutefois disparu après les sollicitations de la presse, tandis que certains sites factices ont été désactivés. On notera que cette nouvelle « affaire » survient alors que les marchés prédictifs font déjà l’objet de nombreux débats réglementaires. La fête est peut-être finie…