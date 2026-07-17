La France bloque l’accès à Polymarket, important site de paris

L’Autorité nationale des jeux (ANJ), régulateur du secteur des jeux et paris, a décidé de bloquer intégralement l’accès au site de paris sur l’actualité Polymarket depuis la France. Les transactions financières sur la plateforme étaient déjà interdites depuis novembre 2024, mais les internautes pouvaient jusqu’ici consulter librement la page d’accueil affichant les cotes en temps réel, une consultation que l’ANJ assimile désormais à de la publicité pour une activité non autorisée.

Blocage de Polymarket en France

Cette qualification s’appuie sur une base légale précise : la publicité pour une offre de jeux illégale constitue un délit pénal, passible d’une amende de 100 000 euros. L’ANJ justifie sa décision en considérant que l’affichage dynamique des cotes sur la page d’accueil de Polymarket, plateforme qui permet de parier sur des événements d’actualité variés, remplit cette fonction publicitaire. La mesure survient alors que le site a enregistré 578 751 visites et 205 057 visiteurs uniques en France au mois de juin, une fréquentation en hausse constante depuis deux ans.

Le blocage français s’inscrit dans une tendance européenne : l’Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Suisse, la Pologne, les Pays-Bas, la Grèce, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, l’Ukraine et la République Tchèque ont déjà restreint ou bloqué l’accès à Polymarket. Aux États-Unis en revanche, Polymarket et son concurrent Kalshi opèrent en toute légalité, ce qui illustre la disparité des approches réglementaires à travers le monde face à l’essor des marchés prédictifs. Un contournement via VPN, voire en changeant les DNS, reste techniquement possible malgré ces mesures de blocage.

Des délits d’initiés alimentent la méfiance des régulateurs

Plusieurs dossiers récents nourrissent les inquiétudes sur l’intégrité de ces plateformes. En France, Météo-France a déposé une plainte en avril après la découverte de sondes météorologiques altérées, soupçonnées d’avoir été piratées pour influencer des paris sur la météo. L’Ofac (office anti-cybercriminalité) et la section cybercriminalité du parquet de Paris enquêtent depuis le 4 mai 2026 à ce sujet.

Aux États-Unis, un soldat américain ayant accès à des informations sensibles et classifiées a été inculpé en avril pour fraude, après avoir transformé une mise de 33 000 dollars en un profit de 400 000 dollars en misant sur l’éviction du président vénézuélien Nicolás Maduro, quelques heures avant que les premières informations ne filtrent. Il risque jusqu’à 50 ans de prison. Un autre utilisateur a empoché 1,2 million de dollars en anticipant des opérations militaires américaines contre l’Iran avant qu’elles ne soient rendues publiques. Avec toutes ces affaires, nous sommes en plein dans des soupçons de manipulation et de délits d’initiés.

Ces affaires n’effacent pas les performances remarquées de la plateforme qui a traité 3,6 milliards d’euros de transactions lors de l’élection américaine de 2024 et prédit correctement la victoire de Donald Trump, des résultats que certains analystes financiers jugent plus fiables que les sondages traditionnels.