Akira Toriyama, le légendaire créateur de Dragon Ball, est mort à 68 ans

« Nous sommes sincèrement attristés de vous informer que le créateur de manga Akira Toriyama est mort le 1er mars d’un hématome sous-dural aigu. Il avait 68 ans. Chez Shueisha et au sein du département éditorial, nous sommes profondément attristés par la nouvelle soudaine de son décès, peut-on lire dans un communiqué de l’éditeur. Nous tenons à rendre hommage à ses grandes réalisations, à lui exprimer notre gratitude et à lui présenter nos sincères condoléances. » C’est par ces mots que le le studio d’animation Bird annonce la mort de son créateur, le légendaire Akira Toriyama, décédé le 1er mars à l’âge de seulement 68 ans.

A message from Bird Studio on Toriyama’s passing. pic.twitter.com/2hRppQ2H3i — Goku (@Goku) March 8, 2024

Toriyama est indisociable de Dragon Ball

Toriyama, c’est un nom que l’on ne peut pas écrire sans évoquer dans la foulée celui de sa principale création, le manga Dragon Ball, qui dès 1984 racontera les aventures du prodige en art martiaux Son Goku, un récit débridé en partie inspiré par le célèbre roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest. D’abord énorme succès d’édition avec plus de 260 millions d’exemplaires vendus dans le monde puis phénomène de l’animation qui va durablement impacter les souvenir de toute une génération de primo-geeks, Dragon Ball deviendra un objet culturel culte.

Les enfants reprennent les dialogues et les coups des personnages dans la cour de récré, les adultes en parlent aujourd’hui avec une immense nostalgie et la nouvelle génération s’empare du mythe. Son Goku et sa bande essaimeront aussi dans le jeu vidéo et sur grand écran, devenant un lore trans-média reconnaissable au premier coup d’oeil grâce au style si particulier de Toriyama. Le coup de patte de Toriyama, on le retrouvera aussi dans les (excellents) jeux de la franchise Dragon Quest.

En France, le Mangaka avait mis aussi tout le monde d’accord : chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres en 2019, Prix spécial du 40e Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en 2013, Akira Toriyama avait reçu les hommages de ses pairs et de la nation française, une reconnaissance forte aussi du manga populaire et festif comme d’un art véritable et hautement respectable.

Sans surprise, l’annonce de la mort du mangaka a suscité un électrochoc au Japon et dans le reste du monde, d’autant que la disparition de Toriyama est brutale, rien ne pouvant laisser présager une fin précoce.