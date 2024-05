L’ESA demande à Airbus de concevoir un satellite capable de prévoir les tempêtes solaires

L’énorme tempête solaire du 11 mai dernier, qui a débouché sur de superbes aurores boréales observables depuis des points de vue inédits en Europe, n’est pas ce qui a motivé le nouveau projet de l’Agence Spatiale Européenne. L’ESA a en effet demandé à Airbus de lui construire un satellite de météorologie de deux tonnes capable de prévoir les tempêtes solaires grâce à ses 6 instruments embarqués. « Vigil améliorera considérablement à la fois le délai d’émission des alertes météorologiques spatiales ainsi que leur niveau de détail depuis son point d’observation unique dans l’espace lointain », déclare Josef Aschbacher, le directeur général de l’ESA.

Ce satellite prévisionniste sera en activité » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Europe », l’objectif étant de gagner du temps et de pouvoir protéger les infrastructures le plus critiques avant que la tempête solaire ne frappe la Terre. Pour rappel, en effet, les tempêtes solaires géomagnétiques peuvent avoir des effets désastreux sur les appareils électroniques, les réseaux de communication voire d’autres satellites.

Airbus a reçu une enveloppe de 340 millions d’euros pour le développement de Vigil, un budget relativement standard pour un satellite météorologique de pointe. Ces investissement seront de toute façon bien employés sachant que les dégâts potentiels d’une tempête solaire de grande puissance peuvent aller « de plusieurs milliards à trois mille milliards d’euros « explique Holger Krag, responsable du programme de sécurité spatiale à l’ESA. Le lancement de Vigil à bord d’une fusée Ariane 6 devrait être fixé quelque part durant l’année 2031,