Ubisoft et Riot Games collaborent pour lutter contre le harcèlement dans les jeux en ligne

Le harcèlement en ligne est une réalité qui touche aussi bien les messageries que les réseaux sociaux ou bien encore les jeux vidéo. Dans les cas les plus problématiques, ces comportements toxiques peuvent pousser des personnes fragiles (et moins fragiles) jusqu’au suicide. Face à ce véritable fléau des temps modernes, Ubisoft et Riot Games viennent d’annoncer l’initiative « Zero Harm in Comms” (trad : Zéro blessures dans les communications) : “Riot et Ubisoft s’associent en un partenariat technologique pour développer une base de données anonyme, afin de mieux former les systèmes à intelligence artificielle et employer des outils de modération préemptive qui détecteront et régleront les comportements nocifs en ligne. Le projet de recherche « Zero Harm in Comms » est le premier pas d’un projet transversal ambitieux qui devrait bénéficier à tous les joueurs. Riot et Ubisoft sont unis dans leur mission pour créer des structures de jeu qui encouragent des expériences sociales plus gratifiantes et évitent les interactions néfastes.”

Sachant qu’il n’est (presque) jamais trop tard pour bien faire, on note avec une certaine ironie que les deux studios sus-cités ont traversé de graves crises internes dues justement à des révélations de harcèlements en interne (voire d’agressions sexuelles dans le cas d’Ubi). Reste encore à voir les détails techniques et performances réelles de cette modération 2.0 assistée par l’IA.