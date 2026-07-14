TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Des robots humanoïdes réalisent une chirurgie avec des instruments médicaux classiques !
Science

Des robots humanoïdes réalisent une chirurgie avec des instruments médicaux classiques !

2 min.
14 Juil. 2026 • 17:40
0

Des robots humanoïdes viennent de franchir une étape majeure dans la chirurgie assistée. À l’Université de Californie à San Diego, une équipe d’ingénieurs et de chirurgiens a mené deux essais précliniques au cours desquels des robots de forme humaine ont utilisé des instruments laparoscopiques standards, conçus à l’origine pour des praticiens humains.

Une opération sur un animal vivant et sous contrôle humain

Lors d’un premier test, un robot baptisé Surgie (du fabricant chinois Unitree) a participé à l’ablation de la vésicule biliaire d’un porc, aux côtés d’un assistant humain et sous supervision vétérinaire. Dans un second essai, deux robots ont collaboré pour réaliser une procédure similaire. Ces expériences ne signifient cependant pas que des humanoïdes autonomes vont remplacer les chirurgiens : les machines étaient téléopérées et les tests restent strictement précliniques.

L’intérêt de l’approche est ailleurs. Contrairement aux grands systèmes chirurgicaux spécialisés, souvent volumineux et coûteux, Surgie pèse environ 27 kg et peut manipuler des outils déjà présents dans les blocs opératoires. Michael Yip, professeur d’ingénierie et coauteur de l’étude, estime que « les robots humanoïdes téléopérés et autonomes ont un vrai potentiel pour améliorer l’accès à des chirurgies critiques ».

Une solution pour les zones isolées ou les situations d’urgence

Les chercheurs imaginent déjà ces robots dans des hôpitaux ruraux, des zones de catastrophe, des contextes militaires voire des missions spatiales, là en fait où les équipes spécialisées sont rares. La résidente en chirurgie Nikita Thareja souligne que l’équipe a été surprise de voir « à quel point Surgie s’intégrait bien à l’espace de travail et au déroulé opératoire ».

Prometteur, mais encore loin du vrai bloc hospitalier

Les essais ont aussi révélé des limites, notamment la latence, la lenteur d’exécution et la nécessité de recalibrages. Malgré ces quelques bémols  l’intérêt demeure réel : « C’est une fraction du coût et cela prend une fraction de l’espace dans une salle d’opération. » déclare Shanglei Liu de l’UC San Diego’s School of Medicine. Avant toute utilisation clinique en conditions réelles, ces robots devront toutefois prouver leur fiabilité, leur précision et leur sécurité sur une longue série de procédures.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Unitree robot gala Science

Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

Neo Science

Le fabricant du Neo veut produire 10 000 robots humanoïdes domestiques dès cette année

Ameca robot Science

Deux robots humanoïdes Ameca débarquent dans une école de San Diego

UBTECH Science

La Chine déploie des robots humanoïdes à sa frontière avec le Vietnam

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Space_Debris

Débris spatiaux : des fragments « invisibles » menacent l’orbite géosynchrone

14 Juil. 2026 • 16:30
0 Science

L’orbite géosynchrone, où évoluent des satellites essentiels aux télécommunications, à la...

Apple Watch Series 11

L’Europe exempte les montres connectées des batteries remplaçables

14 Juil. 2026 • 15:42
0 Matériel

La Commission européenne abandonne l’obligation de batteries remplaçables pour les montres connectées, les traqueurs de suivi...

TikTok Logo

TikTok s’attaque aux comptes avec du spam vidéo généré par IA

14 Juil. 2026 • 14:10
0 Internet

TikTok renforcera dans les prochaines semaines ses systèmes de détection des comptes qui publient du spam généré par...

Nova

Marvel prépare un film Nova avec Michael Waldron, le scénariste de Loki et Avengers: Doomsday

14 Juil. 2026 • 12:50
0 Geekeries

Le versant cosmique du MCU pourrait bientôt prendre une nouvelle ampleur. Selon le site spécialisé Deadline, Marvel Studios a...

panneaux solaires

Google achète toute l’électricité d’un immense parc solaire pour « compenser » ses data centers

14 Juil. 2026 • 11:30
0 Energie

Google renforce ses achats d’énergie renouvelable alors que ses centres de données consomment toujours plus...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp prépare sa sauvegarde alternative à iCloud

WhatsApp prépare sa sauvegarde alternative à iCloud

14 Jul. 2026 • 17:30

image de l'article iPhone des 20 ans : les usines sont prêtes pour le verre

iPhone des 20 ans : les usines sont prêtes pour le verre

14 Jul. 2026 • 16:29

image de l'article Mayday : Apple TV dévoile la bande-annonce de sa comédie d’action avec Ryan Reynolds

Mayday : Apple TV dévoile la bande-annonce de sa comédie d’action avec Ryan Reynolds

14 Jul. 2026 • 15:45

image de l'article iPad mini 8 : écran OLED de 8,4 pouces, mais toujours 60 Hz ?

iPad mini 8 : écran OLED de 8,4 pouces, mais toujours 60 Hz ?

14 Jul. 2026 • 15:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site