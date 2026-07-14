Des robots humanoïdes réalisent une chirurgie avec des instruments médicaux classiques !

Des robots humanoïdes viennent de franchir une étape majeure dans la chirurgie assistée. À l’Université de Californie à San Diego, une équipe d’ingénieurs et de chirurgiens a mené deux essais précliniques au cours desquels des robots de forme humaine ont utilisé des instruments laparoscopiques standards, conçus à l’origine pour des praticiens humains.

Une opération sur un animal vivant et sous contrôle humain

Lors d’un premier test, un robot baptisé Surgie (du fabricant chinois Unitree) a participé à l’ablation de la vésicule biliaire d’un porc, aux côtés d’un assistant humain et sous supervision vétérinaire. Dans un second essai, deux robots ont collaboré pour réaliser une procédure similaire. Ces expériences ne signifient cependant pas que des humanoïdes autonomes vont remplacer les chirurgiens : les machines étaient téléopérées et les tests restent strictement précliniques.

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L’intérêt de l’approche est ailleurs. Contrairement aux grands systèmes chirurgicaux spécialisés, souvent volumineux et coûteux, Surgie pèse environ 27 kg et peut manipuler des outils déjà présents dans les blocs opératoires. Michael Yip, professeur d’ingénierie et coauteur de l’étude, estime que « les robots humanoïdes téléopérés et autonomes ont un vrai potentiel pour améliorer l’accès à des chirurgies critiques ».

Une solution pour les zones isolées ou les situations d’urgence

Les chercheurs imaginent déjà ces robots dans des hôpitaux ruraux, des zones de catastrophe, des contextes militaires voire des missions spatiales, là en fait où les équipes spécialisées sont rares. La résidente en chirurgie Nikita Thareja souligne que l’équipe a été surprise de voir « à quel point Surgie s’intégrait bien à l’espace de travail et au déroulé opératoire ».

Prometteur, mais encore loin du vrai bloc hospitalier

Les essais ont aussi révélé des limites, notamment la latence, la lenteur d’exécution et la nécessité de recalibrages. Malgré ces quelques bémols l’intérêt demeure réel : « C’est une fraction du coût et cela prend une fraction de l’espace dans une salle d’opération. » déclare Shanglei Liu de l’UC San Diego’s School of Medicine. Avant toute utilisation clinique en conditions réelles, ces robots devront toutefois prouver leur fiabilité, leur précision et leur sécurité sur une longue série de procédures.