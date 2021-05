Microsoft transforme le Surface Duo en console portable pour le service xCloud

Le Surface Duo n’a pas toujours reçu les critiques les plus élogieuses, mais Microsoft vient peut-être de lui apporter LA fonction qui fera décoller les ventes. La dernière mise à jour de l’app xCloud pour Android transforme en effet le Surface Duo en consoles portable parfaitement adaptée pour les jeux du catalogue xCloud. Dans cette nouvelle configuration de l’app, l’un des deux écrans est utilisé comme un contrôleur tactile tandis que le second écran affiche le jeu en cours de partie. Les premières prises en main font état d’une fonction plutôt bien implémentée. Il n’en reste pas moins que même (surtout) pour une console portable, le Surface Duo semble toujours aussi chère pour ce qu’elle propose…

Microsoft is turning its Surface Duo into a handheld Xbox today. The latest app update for Xbox Cloud Gaming (xCloud) let’s you use one screen for touch controls and the other for the game. It’s like a Nintendo 3DS with Xbox games. Details here: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC

— Tom Warren (@tomwarren) May 24, 2021