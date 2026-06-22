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11 bit studios licencie malgré une feuille de route centrée sur Frostpunk

2 min.
22 Juin. 2026 • 13:30
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11 bit studios, le développeur polonais derrière Frostpunk, This War of Mine et plus récemment l’excellent The Alters, a procédé à une vague de licenciements. Cette réduction d’effectifs représente environ 8 % des salariés du groupe, qui comptait 265 employés fin 2025.

Une réorganisation liée aux projets à venir

Selon des informations rapportées par Insider Gaming, cette décision ne serait pas liée à une crise financière immédiate ni à l’échec d’un projet précis. Le studio aurait surtout ajusté ses effectifs en fonction de son calendrier de sorties et du niveau d’avancement de ses futures productions.

The Alters

À ce stade, Frostpunk 1886 reste le seul grand projet interne officiellement annoncé pour 2027. Présenté comme une relecture du premier Frostpunk sous Unreal Engine, le jeu doit enrichir la formule originale avec de nouvelles mécaniques, une nouvelle voie narrative, le support des mods et des possibilités de contenu additionnel à long terme.

Un studio entre consolidation et diversification

Les autres jeux de 11 bit studios seraient encore à des stades précoces de conception. Le groupe cherche depuis plusieurs années à équilibrer des productions ambitieuses, longues à développer, avec des projets susceptibles de générer des revenus plus rapidement.

Lors de la présentation de Frostpunk 1886, le studio avait expliqué vouloir diversifier « l’échelle de ses projets et leurs calendriers de développement », tout en profitant d’« opportunités financièrement attractives à court terme ». Une stratégie qui traduit les tensions actuelles de l’industrie : même les studios reconnus doivent adapter leurs équipes à des cycles de production irréguliers.

11 bit studios assure que cette restructuration n’aura pas d’impact sur ses jeux en cours. Mais cette vingtaine de départs rappelle que la visibilité d’une franchise comme Frostpunk ou le succès critique de The Alters ne suffisent pas toujours à protéger les équipes dans un secteur où les coûts de développement ne cessent de grimper.

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