La NASA et l’ESA découvrent de la vapeur d’eau sur une exoplanète

La vie existe t-elle ailleurs dans l’univers ? Les scientifiques sont à la recherche du moindre indice allant dans ce sens, et parmi ces indices, l’eau est sans doute l’élément le plus convoité, tout simplement parce que le début de la vie biologique commence généralement dans l’eau. Bonne nouvelle donc : la NASA et l’ESA annoncent avoir découvert de la vapeur d’eau dans l’atmosphère d’une exoplanète, GJ 9827d. Cette dernière serait 3,5 fois plus massive que la Terre et distante de 97 années lumière de notre planète (900 000 milliards de kilomètres). Située dans la constellation des Poissons, GJ 9827 orbite autour de son étoile en 6,2 jours et à une distance moyenne de 8,4 millions de kilomètres de l’astre.

Les exoplanètes rocheuses sont sans doute plus susceptibles de disposer d’eau qu’on ne le pensait auparavant

Et donc, il y a de l’eau sur GJ 9827d, de l’eau sous la forme de vapeur. Le télescope spatial Hubble a permis de faire cette découverte majeure en analysant les longueurs d’onde dans l’atmosphère de l’exoplanète. Les données recueillies durant trois ans ne laisse aucune place au doute, et les scientifiques pensent désormais que l’atmosphère de GJ 9827d est particulièrement chargée en hydrogène et en eau, ce qui serait l’indice d’une grande quantité d’eau liquide à sa surface. Les chercheurs estiment que GJ 9827d contient potentiellement autant d’eau que de roche, ce qui laisse imagine de vastes océans.

Mais qu’on ne s’y trompe pas. Si GJ 9827 contient probablement énormément d’eau, cela ne signifie pas pour autant que la planète soit habitable. Avec une température de surface de 425°C, l’endroit semble tout de même assez peu accueillant, y compris pour des formes de vie micro-organiques.