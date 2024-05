Gliese 12 b : à seulement 40 années-lumière de la Terre, une planète potentiellement « habitable »

Deux coups d’oeil valent mieux qu’un ; c’est donc un tandem de deux équipes internationales d’astronomes qui se sont penchés sur Gliese 12 b, une planète de la taille de Vénus, pour conclure que cette dernière pourrait bénéficier d’un environnement tempéré susceptible d’accueillir de l’eau… et donc potentiellement la vie. C’est un autre tandem qui a repéré Gliese 12 b à 40 années-lumière de la Terre : le satellite TESS de la NASA et au satellite CHEOPS de l’ESA ont uni leurs efforts pour révéler la planète située très près de son soleil Gliese 12 (12,8 jours terrestres pour une orbite complète autour du soleil).

Une température de surface proche de celle de la Terre

Normalement, une planète aussi proche de son soleil n’aurait que très peu de chances d’être habitable, mais il se trouve que Gliese 12 est une toute petite étoile (à peine 27% de la taille de notre soleil)? Dans de telles conditions, la température moyenne à la surface de Gliese 12 b serait de 42 degrés Celsius, ce qui est largement habitable (cela reste une température moindre que dans nombre de régions chaudes de la Terre où la vie est tout de même parvenue à se développer et à s’adapter). Les scientifiques ont d’autant plus de raisons d’être optimistes que cette évaluation de température prend pour hypothèse que Gliese 2 b n’aurait pas d’atmosphère. Dans le cas inverse, la température serait distribuée et tomberait à des niveaux encore plus proches de ce que l’on connait sur Terre (en moyenne).

L’espoir est donc permis, d’autant que les chercheurs estiment que Gliese 12 b est parfaitement bien placée pour une observation par le télescope spatial James Webb, observation qui permettrait de décider si oui ou non la planète dispose d’une atmosphère. Pour l’instant, James Webb a fait choux blanc lors de précédentes recherches d’atmosphères sur des exoplanètes, mais rien n’interdit de croire que Gliese 12 b sera l’élue.