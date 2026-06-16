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Xbox veut fermer les studios Ninja Theory, Compulsion Games et Double Fine

3 min.
16 Juin. 2026 • 11:05
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Compulsion Games, Double Fine et Ninja Theory, trois des studios les plus primés du catalogue Xbox, négocient activement avec Microsoft pour éviter la fermeture, tandis que la nouvelle patronne de la division gaming, Asha Sharma, impose une refonte en profondeur de l’organisation.

Hellblade Xbox One X

Vers la possible fermeture de trois studios Xbox

Selon Bloomberg, les discussions portent sur un scénario de séparation dans lequel les équipes dirigeantes rachèteraient leur studio pour retrouver leur indépendance. Les employés de plusieurs studios concernés ont été informés de la situation et sont autorisés à prospecter de nouveaux employeurs, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Les fermetures ne touchent pas seulement ces trois noms : d’autres studios du portefeuille Xbox, non encore identifiés publiquement, sont également dans la ligne de mire. Dans tous les cas, une réduction massive des effectifs reste probable, même si les studios parviennent à se détacher de Microsoft.

La restructuration est directement pilotée par Asha Sharma, qui a remplacé Phil Spencer à la tête de Xbox en février. Dans un récent mémo adressé au personnel, Asha Sharma a dressé un tableau sans concession d’une activité dont les revenus et les marges se sont effondrés ces dernières années. « À l’avenir, cela ne peut pas continuer ainsi », a-t-elle écrit. Sa nouvelle feuille de route recentre les investissements sur les franchises à plus fort potentiel commercial, laissant dans l’incertitude y compris certains studios jugés jusqu’ici commercialement corrects.

Compulsion Games, Double Fine et Ninja Theory partagent un même profil : des jeux salués par la critique, mais sans succès commercial. Compulsion a sorti South of Midnight en avril 2025, tandis que Double Fine a proposé Keeper puis Kiln au cours de la même période. Pour sa part, Ninja Theory a récemment annoncé son nouveau jeu Senua lors du Xbox Games Showcase. Le studio est également responsable du jeu Hellblade.

Des licenciements vont avoir lieu

Il y a en tout cas un paradoxe saisissant : Xbox consacre une énergie considérable à sauver, voire à se débarrasser, de studios créatifs pendant que plane encore l’ombre du rachat d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Les chiffres internes révèlent que plus de 20 milliards de dollars d’investissements dans la division n’ont pas empêché une baisse annuelle des revenus estimée à 500 millions de dollars.

Dans ce contexte, Craig Duncan, le directeur de Xbox Game Studios, a annoncé sa démission, juste avant l’annonce des licenciements. Les suppressions de postes, dont le volume exact reste non confirmé officiellement, sont attendues peu après le 30 juin 2026, date de clôture de l’exercice fiscal de Microsoft.

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Un commentaire pour cet article :

  • Sasuke662
    16 Juin. 2026 • 11:23
    Donc on racheter un studio qui aller bien et voulais pas âtre fermer pour le fermer juste après un jeu ( Ninja théorie ) en l’occurrence..c’est immonde de la pars de M$

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