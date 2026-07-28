Orange et Morrison s’associent pour des data centers en France

Multiplier par dix la capacité actuelle d’Orange en matière de data centers : c’est l’ambition affichée par la coentreprise que l’opérateur vient d’annoncer avec Morrison, avec une cible de 400 mégawatts (MW). Ce projet mobilise un investissement total de 3 milliards d’euros, dans le cadre d’un accord d’exclusivité entre les deux partenaires.

La coentreprise vise à développer les data centers d’Orange en France, en misant sur une électricité décarbonée et une efficacité énergétique élevée. Christel Heydemann, dirigeante d’Orange, a justifié cette initiative par le besoin d’« infrastructures numériques souveraines et de confiance », un positionnement qui inscrit ce projet dans une logique de souveraineté technologique plutôt que de simple expansion capacitaire.

Une répartition des rôles entre Orange et Morrison

Chaque partenaire apporte des ressources complémentaires au projet. Orange met sur la table cinq data centers répartis sur quatre campus situés à Chevilly-Larue, Aubervilliers, Chartres et Val-de-Reuil, ainsi que son expertise opérationnelle et sa capacité de déploiement commercial. Morrison, de son côté, apporte son expérience reconnue dans les infrastructures de data centers et mobilise des capitaux pour financer la croissance de la coentreprise.

La structure retenue prévoit une consolidation en mise en équivalence dans les comptes d’Orange, ce qui signifie que l’opérateur conserve un lien comptable avec l’entité sans en assumer l’intégralité du risque financier. Plusieurs éléments organisationnels précisent le fonctionnement futur de cette nouvelle entité :

Orange Business devient le partenaire commercial exclusif pour la colocation et l’hébergement proposés par la coentreprise

Les offres cibleront à la fois les grandes entreprises, les PME et les acteurs du secteur public

Les systèmes d’Orange et d’Orange Business resteront hébergés dans ces data centers, sous le contrôle opérationnel d’Orange, garantissant la sécurité et la conformité aux standards nationaux et européens

La signature de la documentation définitive est attendue fin 2026, sous réserve des consultations du personnel et des autorisations réglementaires nécessaires

La réalisation effective de l’opération est prévue au premier trimestre 2027

Cette architecture permet à Orange de continuer à s’appuyer sur ses propres infrastructures tout en ouvrant leur développement à un investisseur spécialisé, capable d’accélérer la montée en capacité sans peser intégralement sur le bilan du groupe.

Un pari sur la demande croissante en IA

Ce projet s’inscrit dans un contexte de forte demande pour les capacités d’hébergement, portée par l’essor de l’intelligence artificielle et du cloud computing. En misant sur une plateforme alimentée par une électricité décarbonée et positionnée comme un socle stratégique pour la souveraineté numérique française, Orange et Morrison entendent répondre à cette demande tout en défendant un modèle d’infrastructure ancré sur le territoire national.