SFR impose depuis peu un service baptisé « Navigation Protégée » à tous ses clients fibre, y compris chez Red by SFR. L’opérateur promet un blocage automatique des sites dangereux, mais laisse aux abonnés une marge de manœuvre réduite pour désactiver durablement l’option.

Dans l’e-mail envoyé à ses clients et relayé par Next, SFR présente ce dispositif comme une protection intégrée et sans friction. L’opérateur écrit : « Avec SFR Navigation Protégée, vous naviguez plus sereinement. Les sites dangereux identifiés par notre partenaire EfficientIP sont automatiquement bloqués et vous en êtes averti en temps réel. Vous n’avez rien à faire : pas d’installation, pas de réglage, le service est inclus et activé automatiquement ». Le service concerne les lignes fibre de SFR et de Red by SFR, avec un filtrage qui semble reposer sur l’infrastructure DNS de l’opérateur.

SFR s’appuie sur EfficientIP, une société française récemment rachetée par le fonds californien Francisco Partners. Dans son communiqué au début du mois, l’opérateur affirmait : « Fort de plus de 10 ans d’expérience, EfficientIP s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour fournir à SFR une base de données de menaces constamment mise à jour et enrichie par la collecte et l’analyse de données à l’échelle d’Internet, assurant ainsi une défense de pointe contre les menaces émergentes ».

L’opérateur au logo rouge ne précise toutefois pas la solution exacte utilisée, entre liste DNS de domaines malveillants, enrichissement en temps réel ou inspection plus poussée du trafic.

Une désactivation possible, mais peu directe

L’abonné peut contourner le filtrage en configurant des DNS tiers dans l’interface de sa box. Cette solution reste fragile car elle ne constitue pas une désactivation définitive du service. La FAQ de Red by SFR l’indique explicitement : « En cas de désactivation, le service SFR Navigation Protégée sera réactivé lors de la prochaine réinitialisation de votre RED Box Fibre ».

Pour retirer durablement le filtrage, il faut contacter le service client. La FAQ de SFR indique : « Le filtrage est actif par défaut sur votre ligne. Vous pouvez demander son retrait à tout moment auprès de notre Service Client ». En pratique, cela place l’option hors du parcours standard de gestion de la box, alors même que l’activation initiale ne demande aucun consentement spécifique.

SFR présente Navigation Protégée comme un outil de sécurité destiné à bloquer les sites frauduleux ou dangereux avant même l’affichage de leur contenu. Le principe peut séduire des utilisateurs qui veulent une protection immédiate contre le phishing ou les domaines malveillants, sans logiciel supplémentaire ni réglage technique. Cette approche s’inscrit dans la stratégie plus large des opérateurs qui veulent intégrer la cybersécurité directement au réseau.

Le dispositif conserve pourtant plusieurs zones grises. SFR ne détaille pas le fonctionnement précis de son filtrage ni la gouvernance de ses listes de blocage. L’opérateur admet aussi une limite nette dans sa FAQ : le service « ne bloque pas l’accès aux sites illégaux (exemple : peer-to-peer) ». La promesse d’une navigation plus sûre existe donc, mais elle s’accompagne d’un contrôle utilisateur réduit, d’une transparence technique partielle et d’un périmètre de blocage plus étroit qu’un simple intitulé de protection généralisée ne le laisse penser.