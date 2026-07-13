Freddy Krueger est de retour : Paramount relance Les Griffes de la nuit

Freddy Krueger s’apprête à hanter une nouvelle génération de spectateurs. Paramount a en effet conclu un accord avec les représentants de l’héritage de Wes Craven afin de développer un nouveau film situé dans l’univers des Griffes de la nuit. Le projet, encore sans titre officiel, est présenté comme une priorité pour Paramount Primal, le label du studio consacré au cinéma de genre. Iya Labunka et Jonathan Craven, représentants de l’héritage Craven, annoncent vouloir faire découvrir ce cauchemar culte à « une nouvelle génération de fans ».

Un nouveau cauchemar basé sur le scénario original

Le film s’appuiera sur l’univers créé par Wes Craven dans le classique de 1984, qui avait donné naissance à l’un des méchants les plus célèbres du cinéma d’horreur. Depuis, Freddy Krueger est apparu dans neuf longs-métrages, dont Freddy contre Jason et le remake de 2010. Aucun détail d’intrigue n’a encore été révélé, et Paramount n’a pas annoncé de scénariste ou de réalisateur.

La grande question concerne évidemment Robert Englund, interprète historique de Freddy. Le communiqué ne confirme pas son retour, alors que son absence avait pesé sur la réception du remake porté par Jackie Earle Haley. Âgé de 79 ans, Englund continue toutefois d’apparaître à l’écran, ce qui laisse la porte ouverte à une participation sous une forme ou une autre.

Paramount Primal veut réveiller une icône de l’horreur

J.D. Lifshitz et Raphael Margules superviseront le projet comme producteurs exécutifs. Ces derniers affirment ne pas se souvenir « d’une époque où nous n’étions pas fans de Wes Craven » (voilà qui a de quoi inquiéter…), et se disent honorés de pouvoir « accueillir Freddy à la maison ». On attendra d’en savoir un peu plus sur le réalisateur, le casting et le scénario pour pouvoir juger des intentions des deux producteurs.