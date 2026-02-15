TENDANCES
Internet

Seedance 2.0 et vidéos IA réalistes : Disney et Paramount adressent des mises en demeure à ByteDance

4 min.
15 Fév. 2026 • 8:30
0

Disney et Paramount ont respectivement adressé des mises en demeure à ByteDance pour violations massives de propriété intellectuelle au sujet de Seedance 2.0, accusant son générateur de vidéos par intelligence artificielle de reproduire illégalement Marvel, Star Wars, South Park et d’autres licences. Les deux studios exigent l’arrêt immédiat des infractions après plusieurs vidéos, dont une mettant en scène Tom Cruise et Brad Pitt.

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

La Motion Picture Association (MPA) avait déjà condamné ByteDance, réclamant la cessation immédiate des activités contrevenantes. Le syndicat SAG-AFTRA et la Human Artistry Campaign, coalition de groupes de défense des droits d’artistes affiliés aux syndicats hollywoodiens, ont également dénoncé le générateur de vidéo IA de ByteDance.

Disney réclame la protection de Marvel, Star Wars et Pixar

Disney a transmis sa mise en demeure à ByteDance par l’intermédiaire de son département juridique. Le studio accuse la plateforme chinoise, propriétaire de TikTok, de permettre la génération de contenus violant les droits sur ses franchises les plus lucratives, incluant Marvel, Star Wars, Pixar et les productions d’animation classiques.

La lettre souligne que les utilisateurs de Seedance 2.0 créent massivement des vidéos mettant en scène des personnages de Disney protégés par le droit d’auteur, exploitant visuellement et narrativement des univers développés sur plusieurs décennies par les équipes créatives du studio. Disney exige que ByteDance implémente des garde-fous empêchant la génération de contenus basés sur sa propriété intellectuelle et supprime l’intégralité des créations contrevenantes déjà diffusées.

« Malgré les objections largement médiatisées de Disney, ByteDance détourne les personnages de Disney en reproduisant, distribuant et créant des œuvres dérivées mettant en scène ces personnages. Le pillage virtuel de la propriété intellectuelle de Disney par ByteDance est délibéré, omniprésent et totalement inacceptable », indique Disney dans sa lettre. « Nous pensons que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg, ce qui est choquant étant donné que Seedance n’est disponible que depuis quelques jours », ajoute le groupe de Mickey.

Le timing de cette action coïncide avec la stratégie de monétisation croissante de Disney autour de ses franchises emblématiques, où chaque utilisation non autorisée représente un manque à gagner potentiel en licences et tout ce qui tourne autour des produits à vendre. Pour rappel, Disney a passé un accord avec OpenAI, autorisant les vidéos IA avec ses personnages sur Sora.

Paramount adresse aussi une mise en demeure

De son côté, Paramount Skydance accuse ByteDance d’« infraction flagrante » de sa propriété intellectuelle via Seedance. Gabriel Miller, responsable de la propriété intellectuelle chez Paramount Skydance, s’adresse directement au patron de ByteDance, Liang Rubo.

Gabriel Miller affirme que « la majeure partie du contenu produit [par Seedance 2.0] contient des représentations vivantes des franchises et personnages célèbres et iconiques de Paramount, protégés par le droit d’auteur, le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale ». Le contenu généré par l’IA de ByteDance est « souvent impossible à distinguer, visuellement et audiblement », des personnages et histoires protégés de Paramount.

Les propriétés Paramount ciblées incluent South Park, Bob l’éponge, Star Trek, Tortues Ninja, Le Parrain, Dora l’exploratrice et Avatar, le dernier maître de l’air. Gabriel Miller souligne que « toutes ont été violées à répétition par la production [de Seedance 2.0], la performance publique et la distribution subséquentes de ces images et vidéos ».

La lettre précise que « les activités contrevenantes de ByteDance semblent non seulement se poursuivre mais devenir plus répandues, et les productions illégales plus largement diffusées » depuis le lancement de Seedance 2.0. Paramount exige que ByteDance prenne immédiatement toutes les mesures nécessaires pour empêcher les violations futures et supprimer toutes les instances contrevenantes de ses plateformes et systèmes.

Signaler une erreur dans le texte

