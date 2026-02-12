TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Seedance 2.0, le générateur de vidéos IA de ByteDance, impressionne
Internet

Seedance 2.0, le générateur de vidéos IA de ByteDance, impressionne

3 min.
12 Fév. 2026 • 17:46
0

ByteDance dévoile Seedance 2.0, son générateur de vidéo de nouvelle génération avec l’intelligence artificielle capable de traiter simultanément des prompts combinant texte, images, vidéo et audio. L’entreprise chinoise, qui est la maison-mère de TikTok, affirme avoir franchi un « bond substantiel en qualité de génération », avec des améliorations notables pour créer des scènes complexes intégrant plusieurs personnes et une meilleure capacité à interpréter les instructions.

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

Images d’une vidéo générée par IA avec Seedance 2.0

Les utilisateurs peuvent affiner leurs créations en alimentant le modèle avec jusqu’à neuf images, trois clips vidéo et trois extraits audio. Seedance 2.0 génère des séquences de 15 secondes maximum avec une bande sonore, en tenant compte des mouvements de caméra, des effets visuels et de la cinétique des éléments. Le système peut également exploiter des storyboards textuels pour structurer la narration visuelle.

Cette sortie s’inscrit dans une escalade technologique où Google Veo 3 a récemment ajouté la génération audio synchronisée, OpenAI a publié Sora 2 avec une application dédiée et Runway revendique une « précision sans précédent » pour son dernier modèle vidéo. ByteDance vise manifestement à combler l’écart avec ses rivaux américains en surenchérissant sur les capacités multimodales.

Les vidéos générées par Seedance 2.0 inondent les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l’outil de génération vidéo par IA, avec des publications montrant des sosies numériques de Brad Pitt et Tom Cruise s’affrontant dans une séquence de combat cinématographique. D’autres utilisateurs ont généré des clips au style anime, des dessins animés, des scènes de science-fiction cinématographiques et des vidéos imitant le format des créateurs de contenu.

Voici quelques exemples en vidéos.

Qu’en est-il des droits d’auteur ?

ByteDance reste flou sur les protections offertes en matière de droits d’auteur. Une recherche rapide révèle une prolifération de vidéos mettant en scène des personnages issus de franchises protégées : Dragon Ball Z, Family Guy, Pokémon et d’autres propriétés intellectuelles majeures. ByteDance ne précise pas si Seedance 2.0 intègre des filtres bloquant la génération de contenus basés sur des œuvres protégées ni si l’entreprise assume une responsabilité en cas de violation.

Cette absence de garde-fous contraste avec les efforts déployés par OpenAI et Google pour limiter la génération de contenus problématiques sur leurs propres outils. ByteDance pourrait soit miser sur une régulation ultérieure forcée, soit tabler sur l’ambiguïté juridique persistante autour des contenus générés par IA dans de nombreuses juridictions.

Seedance 2.0 est actuellement disponible via Dreamina AI, la plateforme d’intelligence artificielle de ByteDance, et via son assistant IA Doubao. L’entreprise ne communique pas sur une éventuelle intégration à TikTok, ce qui pourrait soit relever d’une stratégie de déploiement progressif, soit d’une prudence liée aux enjeux réglementaires entourant le réseau social.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 février

12 Fév. 2026 • 18:31
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Spider-Noir Serie

Spider-Noir : premier trailer pour la série Marvel à l’ambiance « thriller » et avec Nicolas Cage

12 Fév. 2026 • 18:30
0 Geekeries

Prime Video vient de dévoiler le tout premier trailer de Spider-Noir, une série dérivée de l’univers Spider-Verse qui...

Ariane 6

Ariane 6 : comment et pourquoi suivre ce soir le vol inaugural de la version « boostée » de la fusée européenne

12 Fév. 2026 • 17:13
0 Science

Arianespace s’apprête à franchir une étape majeure avec le premier décollage d’Ariane 6 dans sa configuration...

Windows 11 Bureau PC Portable

Bloc-notes sur Windows : Microsoft corrige une faille de sécurité critique

12 Fév. 2026 • 16:10
1 Logiciels

Microsoft a publié un correctif d’urgence pour boucher une faille de sécurité permettant à un pirate de prendre le...

WhatsApp Icone Logo

La Russie bloque WhatsApp et se met à restreindre Telegram

12 Fév. 2026 • 14:10
0 Internet

La Russie a confirmé aujourd’hui avoir bloqué WhatsApp, privant plus de 100 millions d’utilisateurs russes de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article YouTube propose son application sur l’Apple Vision Pro

YouTube propose son application sur l’Apple Vision Pro

12 Feb. 2026 • 18:16

image de l'article Safari ajoute ces nouveautés et améliorations avec iOS 26.3

Safari ajoute ces nouveautés et améliorations avec iOS 26.3

12 Feb. 2026 • 17:08

image de l'article Apple Creator Studio : les limites d’usage de l’IA sont plus strictes que prévu

Apple Creator Studio : les limites d’usage de l’IA sont plus strictes que prévu

12 Feb. 2026 • 15:34

image de l'article Apple fête ses 50 ans : une exposition exceptionnelle au Computer History Museum

Apple fête ses 50 ans : une exposition exceptionnelle au Computer History Museum

12 Feb. 2026 • 14:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site