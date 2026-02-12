Seedance 2.0, le générateur de vidéos IA de ByteDance, impressionne

ByteDance dévoile Seedance 2.0, son générateur de vidéo de nouvelle génération avec l’intelligence artificielle capable de traiter simultanément des prompts combinant texte, images, vidéo et audio. L’entreprise chinoise, qui est la maison-mère de TikTok, affirme avoir franchi un « bond substantiel en qualité de génération », avec des améliorations notables pour créer des scènes complexes intégrant plusieurs personnes et une meilleure capacité à interpréter les instructions.

Images d’une vidéo générée par IA avec Seedance 2.0

Les utilisateurs peuvent affiner leurs créations en alimentant le modèle avec jusqu’à neuf images, trois clips vidéo et trois extraits audio. Seedance 2.0 génère des séquences de 15 secondes maximum avec une bande sonore, en tenant compte des mouvements de caméra, des effets visuels et de la cinétique des éléments. Le système peut également exploiter des storyboards textuels pour structurer la narration visuelle.

Cette sortie s’inscrit dans une escalade technologique où Google Veo 3 a récemment ajouté la génération audio synchronisée, OpenAI a publié Sora 2 avec une application dédiée et Runway revendique une « précision sans précédent » pour son dernier modèle vidéo. ByteDance vise manifestement à combler l’écart avec ses rivaux américains en surenchérissant sur les capacités multimodales.

Les vidéos générées par Seedance 2.0 inondent les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux se sont rapidement emparés de l’outil de génération vidéo par IA, avec des publications montrant des sosies numériques de Brad Pitt et Tom Cruise s’affrontant dans une séquence de combat cinématographique. D’autres utilisateurs ont généré des clips au style anime, des dessins animés, des scènes de science-fiction cinématographiques et des vidéos imitant le format des créateurs de contenu.

Voici quelques exemples en vidéos.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

We are cooked. China's new AI model – Seedance 2.0 pic.twitter.com/EIRM5exB2K — Martin (@onchainruto) February 11, 2026

Godzilla vs King Kong. Hollywood is so cooked. Seedance 2.0 is the beginning of the new era of AI filmmaking. pic.twitter.com/yj5X4Dxn0n — Heisenberg (@rovvmut_) February 12, 2026

Seedance 2.0 for two people having an emotional conversation… I mean, straight-up arguing 😅 https://t.co/HFDAQ3bFnb pic.twitter.com/HsOXgY6IUt — Dinda Prasetyo (@heydin_ai) February 11, 2026

Qu’en est-il des droits d’auteur ?

ByteDance reste flou sur les protections offertes en matière de droits d’auteur. Une recherche rapide révèle une prolifération de vidéos mettant en scène des personnages issus de franchises protégées : Dragon Ball Z, Family Guy, Pokémon et d’autres propriétés intellectuelles majeures. ByteDance ne précise pas si Seedance 2.0 intègre des filtres bloquant la génération de contenus basés sur des œuvres protégées ni si l’entreprise assume une responsabilité en cas de violation.

Cette absence de garde-fous contraste avec les efforts déployés par OpenAI et Google pour limiter la génération de contenus problématiques sur leurs propres outils. ByteDance pourrait soit miser sur une régulation ultérieure forcée, soit tabler sur l’ambiguïté juridique persistante autour des contenus générés par IA dans de nombreuses juridictions.

Seedance 2.0 est actuellement disponible via Dreamina AI, la plateforme d’intelligence artificielle de ByteDance, et via son assistant IA Doubao. L’entreprise ne communique pas sur une éventuelle intégration à TikTok, ce qui pourrait soit relever d’une stratégie de déploiement progressif, soit d’une prudence liée aux enjeux réglementaires entourant le réseau social.