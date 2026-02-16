Seedance 2.0 et vidéos IA réalistes : ByteDance promet des garde-fous après les critiques

ByteDance s’engage à renforcer les protections de Seedance 2.0, son générateur de vidéo par intelligence artificielle, après avoir reçu des mises en demeure de Disney et Paramount l’accusant de violations massives de propriété intellectuelle. La maison-mère de TikTok déclare à la BBC « respecter les droits de propriété intellectuelle » et prendre « des mesures pour renforcer les garde-fous actuels afin d’empêcher l’utilisation non autorisée de propriété intellectuelle et de ressemblances par les utilisateurs ».

Disney a envoyé une mise en demeure accusant ByteDance de mener un « cambriolage virtuel éclair » de sa propriété intellectuelle, affirmant que Seedance 2.0 avait été entraînée avec ce que le studio qualifie de « bibliothèque piratée » de personnages protégés issus de Marvel, Star Wars et d’autres franchises Disney. Le groupe de Mickey indique également que ByteDance traite la propriété intellectuelle de Disney comme si elle faisait partie du domaine public gratuit.

Paramount a suivi avec sa propre mise en demeure visant Seedance 2.0 et le générateur d’images Seedream. Le studio accuse l’entreprise d’« infraction flagrante » sur South Park, Star Trek, Le Parrain, Bob l’éponge, Tortues Ninja, Dora l’exploratrice et Avatar, le dernier maître de l’air.

La Motion Picture Association (MPA), représentant Warner Bros, Paramount, Netflix et d’autres majors, a publié une déclaration exigeant que ByteDance « cesse immédiatement son activité contrevenante ».

Seedance 2.0 propose des vidéos IA réalistes

Seedance 2.0, qui a fait ses débuts il y a quelques jours, génère des clips vidéo IA de 15 secondes à partir de prompts, similaire à ce que propose Sora d’OpenAI. La plateforme a été saluée pour son réalisme mais a rapidement déclenché la controverse lorsque des utilisateurs ont publié du contenu IA mettant en scène des propriétés hollywoodiennes reconnaissables.

L’exemple le plus largement diffusé montre Tom Cruise et Brad Pitt s’affrontant sur un toit. Cette circulation massive a exposé l’ampleur du problème : ByteDance n’avait implémenté aucun filtre empêchant la génération de contenus basés sur des personnages, acteurs ou univers protégés.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

La controverse dépasse désormais Hollywood. Le gouvernement japonais a lancé une enquête sur des violations potentielles de droits d’auteur après l’apparition en ligne de vidéos IA générées mettant en scène des personnages d’anime populaires, élargissant le scandale à l’industrie de l’animation nippone également victime du manque de garde-fous de Seedance 2.0.

L’engagement de ByteDance intervient quelques jours après le lancement de son générateur de vidéo IA, suggérant une réaction sous pression juridique plutôt qu’une politique de protection proactive de la propriété intellectuelle. L’entreprise n’a pas détaillé quels garde-fous précis seraient implémentés ni selon quel calendrier.