Seedance 2.0 et vidéos IA réalistes : Hollywood parle de violations de droits d’auteur

La Motion Picture Association (MPA), à savoir l’association interprofessionnelle américaine qui représente les intérêts des plus grands studios hollywoodiens, accuse ByteDance d’avoir déclenché uu déluge de violations de droits d’auteur avec Seedance 2.0, son nouveau générateur vidéo par intelligence artificielle. L’association professionnelle réagit notamment à une vidéo virale montrant des sosies numériques de Tom Cruise et Brad Pitt s’affrontant sur un toit, créée sans autorisation des acteurs ni des studios.

ByteDance, propriétaire chinois de TikTok, présente le modèle comme un « bond substantiel en qualité de génération » par rapport à la version précédente. Les vidéos produites par Seedance 2.0 inondent les réseaux sociaux depuis sa mise en ligne, exploitant visiblement des personnages, des acteurs et des univers protégés par le droit d’auteur sans filtres ni garde-fous apparents.

« En une seule journée, le service chinois d’IA Seedance 2.0 s’est livré à une utilisation non autorisée d’œuvres américaines protégées à une échelle massive », dénonce un porte-parole de la MPA auprès de Variety. « En lançant un service opérant sans garde-fous significatifs contre la violation, ByteDance ignore le droit d’auteur bien établi qui protège les droits des créateurs et soutient des millions d’emplois américains. ByteDance doit immédiatement cesser son activité illégale ».

Voici la vidéo IA en question avec Brad Pitt et Tom Cruise s’affrontant sur un toit.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

OpenAI avait coopéré et négocié avec Disney, ByteDance fait l’impasse

La MPA avait formulé une réclamation identique l’automne dernier lors du lancement de Sora 2 par OpenAI qui avait également généré une vague de violations de droit d’auteur avec les vidéos générées par IA. « OpenAI doit prendre des mesures immédiates et décisives pour régler ce problème », avait alors déclaré l’association, invoquant les mêmes bases légales.

OpenAI avait répondu aux préoccupations en implémentant des garde-fous rendant significativement plus difficile pour les utilisateurs de violer les droits des studios. Disney avait ensuite conclu un accord avec OpenAI pour licencier 200 personnages utilisables sur Sora 2, établissant un modèle que beaucoup considéraient comme une voie reproductible pour d’autres studios.

L’incertitude demeure sur le choix de ByteDance d’adopter cette approche collaborative. L’entreprise chinoise pourrait soit ignorer les demandes américaines en s’appuyant sur sa juridiction d’origine, soit contraindre les détenteurs de droits à déposer des demandes de retrait et des poursuites en justice individuelles, un processus long et coûteux.

Certains créateurs hollywoodiens réagissent avec résignation. Rhett Reese, scénariste des films Deadpool, a commenté la vidéo IA de Tom Cruise et Bradd Pitt : « Je déteste le dire. C’est probablement fini pour nous. Dans presque rien de temps, une personne seule pourra s’asseoir devant un ordinateur et créer un film impossible à distinguer de ce qu’Hollywood produit aujourd’hui ».