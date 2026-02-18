TENDANCES
KultureGeek Matériel Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA
Matériel

Meta s’associe à Nvidia pour lui acheter des millions de puces IA

3 min.
18 Fév. 2026 • 9:15
1

Meta va acheter des millions de puces d’intelligence artificielle à Nvidia dans le cadre d’un accord pluriannuel qui inclut les GPU Blackwell et Rubin, à savoir la nouvelle génération, les switches réseau Spectrum-X et les processeurs Grace déployés en mode autonome (sans GPU associé donc). Le montant n’a pas été divulgué, mais il se chiffre certainement en dizaines de milliards de dollars.

Meta Facebook Logos

Un accord pluriannuel pour les puces IA

C’est sur ce dernier point que le deal franchit un cap : Meta devient la première entreprise au monde à déployer à grande échelle les processeurs Grace de Nvidia en mode autonome dans ses data centers. Les processeurs Vera, successeurs des modèles Grace, sont quant à eux prévus pour un déploiement chez Meta en 2027.

L’accord s’inscrit dans une stratégie d’investissement massive. En janvier, Meta avait annoncé jusqu’à 135 milliards de dollars de dépenses pour l’IA, et ce rien que pour 2026. Ce partenariat avec Nvidia fait partie d’un engagement global de 600 milliards de dollars que Meta prévoit d’investir aux États-Unis d’ici 2028. Sur les 30 data centers prévus, 26 seront présents aux États-Unis. Deux gros chantiers sont déjà en cours : Prometheus (site de 1 gigawatt à New Albany en Ohio) et Hyperion (site de 5 gigawatts à Richland Parish en Louisiane).

L’accord couvre également les switches Ethernet Spectrum-X de Nvidia utilisés pour interconnecter les GPU au sein des infrastructures IA à grande échelle, ainsi que les capacités de sécurité de Nvidia intégrées aux fonctionnalités IA de WhatsApp.

Meta ne mise pas tout sur Nvidia

La maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp travaille avec Nvidia depuis une décennie, mais cette extension ne signifie pas une dépendance exclusive. Meta développe ses propres puces maison, utilise des processeurs d’AMD et envisagerait de recourir aux puces TPU de Google dans ses data centers dès 2027. Une diversification assumée alors que les GPU Blackwell sont en rupture de stock depuis des mois et que les modèles Rubin viennent tout juste d’entrer en production.

Dans ce contexte, les équipes d’ingénierie de Meta et Nvidia travailleront ensemble pour optimiser et accélérer les modèles IA de Meta. Mark Zuckerberg, patron de Meta, a présenté cet accord comme une nouvelle étape vers sa vision de « superintelligence personnelle accessible à tous ».

