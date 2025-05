Nvidia et AMD s’apprêtent à lancer sur le marché chinois des puces d’IA moins puissantes

NVIDIA et AMD s’apprêtent à lancer de nouvelles puces axées sur l’IA, des puces spécialement conçues pour le marché chinois afin de respecter les restrictions américaines sur l’exportation de technologies avancées de semi-conducteurs. Si l’on en croit Digitimes, NVIDIA proposera une version moins performante de son GPU H20 baptisée « B20 », tandis qu’AMD prévoit de commercialiser en Chine le Radeon AI PRO R9700, un GPU pour stations de travail destiné aux charges de travail en intelligence artificielle. Ces puces sensiblement bridées en capacités et performances brutes devraient être mises en vente en Chine dès le mois de juillet, permettant ainsi aux deux entreprises de conserver leur présence dans ce marché stratégique sans enfreindre les réglementations commerciales américaines.

Ces préparatifs interviennent à un moment compliqué pour NVIDIA, le fabricant subissant actuellement des pertes financières importantes en partie liées à ces restrictions d’exportation. Reuters a en outre récemment rapporté que la firme américaine développe également une puce IA « économique » basée sur sa nouvelle architecture Blackwell, et dont le prix devrait osciller entre 6 500 et 8 000 dollars — un tarif inférieur à celui de la puce H20 dont le prix varie entre 10 000 et 12 000 dollars.

NVIDIA a annoncé avoir enregistré une perte de 4,5 milliards de dollars au premier trimestre en raison des exigences de licences affectant les ventes de la H20, et a été dans l’impossibilité d’expédier pour 2,5 milliards de dollars de puces supplémentaires. L’entreprise anticipe un impact supplémentaire de 8 milliards de dollars sur son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.