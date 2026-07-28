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MouthPad : Augmental commercialise sa souris Bluetooth contrôlée par la langue

2 min.
28 Juil. 2026 • 15:40
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Après plusieurs années de développement, la startup Augmental lance aux États-Unis le MouthPad, une interface sans fil permettant de piloter un ordinateur, une tablette ou un smartphone sans utiliser les mains. Fabriqué sur mesure, ce dispositif intraoral s’adresse notamment aux personnes dont la mobilité des membres est fortement réduite.

Un curseur dirigé avec la langue et la tête

Installé contre le palais, le MouthPad intègre une surface tactile d’environ un millimètre d’épaisseur. La langue permet de déplacer le pointeur, de cliquer, de faire défiler une page ou d’effectuer un glisser-déposer. L’utilisateur peut également contrôler le curseur avec les mouvements de sa tête, tandis qu’un léger geste d’aspiration sert notamment à déclencher un clic droit.

Le dispositif se comporte comme une souris Bluetooth classique et fonctionne avec macOS, Windows, Linux, iOS et Android. Une application permet d’ajuster la sensibilité, la vitesse du pointeur ou encore la force nécessaire pour valider une commande. Augmental annonce plus de sept heures d’autonomie continue, pour une recharge complète en environ 90 minutes.

Un appareil personnalisé vendu 1 400 dollars

Chaque MouthPad est produit à partir d’un scan dentaire 3D. L’électronique est ensuite intégrée dans une structure imprimée aux dimensions de l’utilisateur, puis encapsulée dans une résine dentaire. L’ensemble pèse environ 10 grammes et mesure 8 × 5 × 3 cm (en tenant compte de l’empreinte des dents).

Le produit coûte 1 400 dollars, contre 1 900 dollars pour deux exemplaires destinés à une même personne. Il est actuellement vendu et expédié uniquement aux États-Unis, avec un délai de fabrication annoncé de six mois.

Présenté dès 2024 comme un trackpad piloté avec la langue, le MouthPad franchit donc désormais le cap de la commercialisation. Son prix et sa disponibilité limitée pourraient freiner sa diffusion à large échelle, mais cette technologie a le mérite de compléter les nombreuses innovations numériques consacrées à l’accessibilité et d’ouvrir une voie prometteuse vers de nouveaux usages informatiques.

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