MouthPad : le trackpad d’accessibilité que l’on peut piloter… avec la langue !

Le MouthPad est aussi insolite qu’utile (ce qui est loin d’être toujours le cas pour les produits « décalés »). La startup Augmental a dévoilé lors du salon du CES le MouthPad, un trackpad sans fil connu pour être piloté… avec la langue ! L’accessoire se position directement sur le palais via un moulage en résine parfaitement adapté à chaque configuration de bouche. Les contrôles tactiles-buccaux sont renvoyés à l’ordinateur via une connexion en Bluetooth. Augmental est fendu d’un communiqué afin d’expliquer l’objectif (noble) de ce projet : « Nous pensons que les gens méritent un accès numérique universel aux appareils qui sont devenus si ancrés dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi nous nous engageons à repousser les limites de notre façon d’interagir avec la technologie en créant des produits intuitifs qui permettent à chacun de libérer sa créativité. Qui que vous soyez. Où que vous alliez. Quoi que vous fassiez. Le MouthPad a été créé pour vous »



A noter qu’une fois en bouche, le MouthPad n’empêche pas l’utilisateur de s’exprimer, même s’il faut le retirer pour s’alimenter. L’autonomie de l’accessoire est de 5 heures et la recharge ne dépasse pas les 2 heures. a priori, l’accessoire permettrait vraiment de faire tout ce qu’il est déjà possible de réaliser avec ub trackpad classique reliée à un ordinateur. Autant dire que le produit promet d’être réellement révolutionnaire pour toutes les personnes concernées. Un accès anticipé a été ouvert et les ventes devraient démarrer d’ici à la fin de l’année.