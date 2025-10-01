Avalanche Studios (Just Cause) ferme son studio de Liverpool et licencie des employés en Suède

Le secteur du jeu vidéo est toujours en crise : Avalanche Studios, connu pour la saga Just Cause, vient d’annoncer une bien mauvaise nouvelle. Le développeur a en effet confirmé la fermeture définitive de son bureau de Liverpool, entraînant évidemment au passage le départ de l’ensemble du personnel basé sur place. Les équipes de Malmö et Stockholm ne sont pas épargnées et feront également l’objet de réductions d’effectifs ainsi que d’une réorganisation interne. Le volume exact de ces licenciements n’a pas encore été précisé.

Les conséquences de l’annulation de Contraband

Dans son communiqué, le studio justifie cette décision par les « défis actuels de notre activité et de l’industrie », mais c’est évidemment l’arrêt brutal du développement de Contraband, – un projet Xbox très attendu et annulé par Microsoft au mois d’août dernier – qui semble principalement avoir pesé dans la balance. Cette annulation de projet faisait suite à une vague de licenciements massifs chez la firme de Redmond, une vague qui a impacté de plein fouet plusieurs studios partenaires.

Un avenir encore incertain

L’avenir pourrait être encore plus sombre, car pour l’instant, le site officiel d’Avalanche Studios ne mentionne plus aucun jeu à venir, Contraband ayant disparu de la feuille de route. Le studio reste donc associé principalement à la licence Just Cause, emblématique de son savoir-faire en matière de mondes ouverts. « Malgré ces changements, nous restons profondément engagés à offrir des jeux exceptionnels à notre communauté de joueurs passionnés », affirme le communiqué. Espérons qu’il ne s’agit pas là d’un vœu pieu.