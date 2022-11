The Dark Pictures: Directive 8020 : changement de cap et direction les étoiles pour Supermassive Games (trailer)

L’anthologie horrifique The Dark Pictures, dont les codes artistiques empruntent énormément au cinéma de genre, change de cap avec le prochain opus sobrement baptisé The Dark Pictures: : Directive 8020. L’histoire se déroulera cette fois dans une station spatiale forcément un peu « chelou » puisqu’une entité (extra-terrestre ?) a semé la terreur à bord. Pour ne rien arranger, cette entité serait capable de prendre une apparence humaine ! Si l’on se fie à la structure des jeux précédents, on devrait donc de nouveau diriger les destins de plusieurs personnages réunis en groupe de survivants, et bien sûr on ne saura pas qui est en fait l’infâme créature parmi ce groupe.



Des embranchements de l’histoire seront proposés aux joueurs sous la forme de choix multiples, allant de la décision la plus anodine (aller à droite ou à gauche) aux choix moraux nettement plus implicants. Rajoutez-y un zeste de QTE, une réalisation photo-réaliste, et vous avez la formule The Dark Pictures. Supermassive Games s’aventure ici (hum…) sur un genre déjà bien encombré de quelques chef d’oeuvres et de titres à venir très prometteurs, comme le remake new gen de Dead Space ou le très attendu Callisto Protocol. The Dark Pictures: Directive 8020 sera disponible (un jour) sur consoles new gen PS5 et Xbox Series ainsi que sur PC.