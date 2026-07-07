Pixel 11 : Google annonce la date de présentation et les prix fuitent

Google annonce sa prochaine conférence qui aura lieu le 12 août et sera l’occasion de présenter les Pixel 11. Ce rendez-vous sera aussi l’occasion d’avoir la présentation de la montre connectée Pixel Watch 5.

Une date pour la présentation des Pixel 11

En temps normal, Google organise ses conférences l’après-midi aux États-Unis, ce qui donne le début de soirée chez nous. Mais cette fois-ci, la conférence pour les Pixel 11 se tiendra à 18 heures à New York, soit minuit en France. Donc, techniquement, on sera déjà le 13 août en Europe.

« Venez fêter ça avec nous à New York le 12 août. C’est la nuit où la nouvelle génération de Pixel arrive et nous voulons que vous soyez là, en direct et en personne, pour l’occasion », indique le carton d’invitation de Google. Celui-ci s’accompagne d’une photo montrant visiblement une partie du Pixel 11 Pro.

Got my invite to a next generation Google Pixel event on August 12th 👀 pic.twitter.com/Hw3ChVTkzH — Marques Brownlee (@MKBHD) July 7, 2026

Les prix en euros ont déjà fuité

Google ne dit rien d’autre pour le moment, mais il se trouve que le leaker Billbil-kun a dévoilé les prix français quelques heures avant l’officialisation de la conférence de Google. Malheureusement, il y a des hausses de prix pour plusieurs modèles, essentiellement à cause de la pénurie de RAM. Aussi, le modèle de base commencera avec 256 Go, contre 128 Go l’an dernier avec les Pixel 10.

Voici les prix en euros pour les Pixel 11 :

Pixel 11 256 Go : 999 € (pas de hausse)

999 € (pas de hausse) Pixel 11 512 Go : 1 129 €

1 129 € Pixel 11 Pro 256 Go : 1 199 € (pas de hausse)

1 199 € (pas de hausse) Pixel 11 Pro 512 Go : 1 329 € (pas de hausse)

1 329 € (pas de hausse) Pixel 11 Pro 1 To : 1 589 € (pas de hausse)

1 589 € (pas de hausse) Pixel 11 Pro XL 256 Go : 1 399 € (+ 100 €)

1 399 € (+ 100 €) Pixel 11 Pro XL 512 Go : 1 529 € (+ 100 €)

1 529 € (+ 100 €) Pixel 11 Pro XL 1 To : 1 789 € (+ 100 €)

1 789 € (+ 100 €) Pixel 11 Pro Fold 256 Go : 1 999 € (+ 100 €)

1 999 € (+ 100 €) Pixel 11 Pro Fold 512 Go : 2 129 € (+ 100 €)

2 129 € (+ 100 €) Pixel 11 Pro Fold 1 To : 2 389 € (+ 100 €)

Toujours selon la fuite, la commercialisation des Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL et Pixel 11 Pro Fold se fera le 20 août, soit un peu plus d’une semaine après leur présentation.