Le Google Pixel 11 se dévoile avec peu de changements

Les premières images du Pixel 11, publiées par OnLeaks, révèlent un smartphone quasi identique à ses deux prédécesseurs. Malgré un design familier, Google proposerait la puce Tensor G6 gravée en 2 nm et un changement de fournisseur de modem.

Les dimensions parlent d’elles-mêmes : 152,8 x 72 x 8,5 mm, soit exactement la taille du Pixel 9 sorti en 2024. L’écart avec le Pixel 10 se limite à 0,1 mm d’épaisseur, la seule modification que ce dernier avait introduite pour intégrer les aimants Pixelsnap. L’écran conserve sa diagonale de 6,3 pouces, avec des bordures légèrement réduites. Le « véritable » changement visuel tient à la disparition de la barre de protection des capteurs photo, un élément présent depuis le Pixel 6 pour limiter les reflets parasites sur les capteurs.

Sur le plan technique, le Pixel 11 embarquerait la puce Tensor G6 accompagnée d’un nouveau coprocesseur de sécurité Titan M3, le tout produit par TSMC avec une gravure en 2 nm. Plus notable encore : Google remplacerait le modem 5G de Samsung par le modem MediaTek M9. En revanche, la configuration de base resterait à 12 Go de RAM et surtout 128 Go de stockage, au moment précis où l’iPhone 17 d’Apple propose 256 Go par défaut. Samsung a suivi la même logique avec le Galaxy S26, lui aussi à 256 Go, mais au prix d’une hausse tarifaire.

Dix ans de Pixel et pas de modèle anniversaire

Cette stabilité n’est pas totalement une surprise. En 2025, la directrice du design de Google, Ivy Ross, avait déclaré que l’entreprise prévoyait de renouveler son design « tous les deux à trois ans ». Le Pixel 11 s’inscrit dans cette fenêtre.

Ce qui rend la pilule plus difficile à avaler, c’est le calendrier symbolique : le dixième anniversaire du Pixel tombe en octobre. Face au retentissement de l’iPhone X pour les dix ans d’Apple, ces premières images font figure de rendez-vous manqué. Un lancement en août reste probable, en parallèle d’Android 17, dont la sortie estivale anticipée est confirmée. Google pourrait maintenir la grille tarifaire du Pixel 10, face à une concurrence sur le stockage de base qui complique la tâche.