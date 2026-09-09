Google investit 13 milliards d’euros pour des data centers IA en Europe

Google va investir 13 milliards d’euros dans ses infrastructures numériques en Finlande au cours des deux prochaines années. L’entreprise veut notamment développer ses data centers pour répondre à la demande croissante liée à l’intelligence artificielle, tout en renforçant les capacités énergétiques du pays.

Un investissement massif dans les data centers IA

Le projet doit se déployer entre 2027 et 2028 à Hamina, Kajaani, Muhos et Vaala en Finlande. Google prévoit d’y construire ou d’étendre des infrastructures destinées notamment à faire fonctionner ses services comme Gemini, le moteur de recherche, Google Maps et YouTube. Les 13 milliards d’euros représentent le plus important investissement réalisé par Google en Europe.

La firme mise depuis déjà plus de 15 ans sur la Finlande. Son data center de Hamina occupe notamment une ancienne usine de papier et utilise l’eau de mer pour son système de refroidissement. Google estime que la nouvelle phase de construction soutiendra plus de 37 000 emplois dans le pays et contribuera en moyenne à hauteur de 3,6 milliards d’euros par an au PIB finlandais pendant cette période. Une fois les installations opérationnelles, environ 7 000 emplois devraient être soutenus chaque année.

Google sécurise aussi son approvisionnement en énergie

Pour alimenter ces nouvelles infrastructures, Google prévoit également d’investir dans les énergies renouvelables et dans le réseau électrique finlandais. L’entreprise a signé avec Fortum un accord de 22 ans destiné à soutenir la prolongation de la centrale nucléaire de Loviisa, tandis que de nouveaux contrats doivent permettre d’ajouter 629 MW de capacité éolienne au réseau.

Google va également financer une batterie de 94 mégawatts (MW) près de Kajaani afin de contribuer à stabiliser le réseau lors des périodes de forte demande. L’entreprise consacrera par ailleurs 31 millions d’euros à des projets locaux liés à l’éducation, à la recherche et au développement économique, avec notamment des programmes de formation à l’IA pour plus de 4 400 travailleurs finlandais.

Cette annonce intervient alors que les grandes entreprises technologiques accélèrent leurs investissements dans les infrastructures nécessaires à l’IA. La Finlande cherche de son côté à tirer parti de son électricité largement décarbonée, de son réseau énergétique et de son climat froid qui facilite le refroidissement des data centers.