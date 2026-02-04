TENDANCES
KultureGeek Internet Claude restera sans publicité : Anthropic tacle frontalement ChatGPT
Claude restera sans publicité : Anthropic tacle frontalement ChatGPT

4 Fév. 2026 • 15:43
Anthropic promet de ne jamais polluer son chatbot Claude avec de la publicité. Cette annonce stratégique intervient au moment précis où OpenAI a confirmé l’arrivée imminente de pubs dans ChatGPT, offrant un contraste entre les deux approches pour l’intelligence artificielle.

Claude Logo

Pour marteler ce positionnement différenciant, Anthropic dévoile une campagne humoristique qui sera diffusée lors du Super Bowl ce dimanche. Les spots tournent en ridicule des concurrents non nommés qui insèrent des bannières publicitaires dans leurs assistants. Quatre vidéos ont déjà été mises en ligne sur YouTube, montrant des IA anthropomorphisées qui interrompent leurs conseils pour placer des publicités. Une version courte de 30 secondes sera diffusée pendant le Super Bowl, tandis qu’un format d’une minute mettant en scène un thérapeute IA gavé de pubs sera diffusé avant la rencontre.

Bien que ChatGPT ne soit jamais cité explicitement, la cible est évidente. OpenAI a annoncé le mois dernier que les utilisateurs gratuits ou abonnés à la formule Go verront bientôt apparaître des pubs, censées être clairement étiquetées et séparées des réponses du chatbot.

Pas de pubs sur Claude pour éviter l’ambiguïté

Dans un billet de blog accompagnant cette prise de position, Anthropic justifie son refus catégorique par la nature même de son produit. « Nous voulons que Claude agisse sans ambiguïté dans l’intérêt de nos utilisateurs », écrit l’entreprise. Elle garantit que ses utilisateurs ne verront jamais de liens sponsorisés à côté de leurs conversations et que les réponses de l’assistant ne seront ni influencées par des annonceurs ni truffées de placements de produits non sollicités.

L’argumentaire développé insiste sur l’incompatibilité fondamentale entre publicité et utilité. Anthropic illustre ce conflit d’intérêts avec un exemple concret : un utilisateur consultant Claude pour des troubles du sommeil pourrait recevoir un conseil biaisé si l’incitation financière pousse l’IA à recommander un produit commercial plutôt que la meilleure solution. De même, l’injection de réclames perturberait la concentration de quiconque utilise l’outil pour travailler efficacement.

Une porte de sortie prudemment laissée entrouverte

Malgré cette déclaration, l’entreprise prend soin de ne pas se fermer complètement toute issue de secours. Une phrase tempère l’absolu de l’engagement : « Si nous devions reconsidérer cette approche, nous serions transparents sur nos raisons de le faire ».

Ce conditionnel pourrait sembler hypocrite au regard de la campagne publicitaire lancée pour le Super Bowl. Un revirement dans quelques années aurait en effet un goût amer après avoir ridiculisé publiquement les pratiques des rivaux à la télévision, tout en sachant que le Super Bowl est le programme TV le plus regardé aux États-Unis.

