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RoboCop : le flic du futur de retour dans une série pour Amazon Prime Video

2 min.
22 Juil. 2026 • 18:15
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RoboCop va officiellement reprendre du service sur le petit écran. Amazon MGM Studios a commandé une première saison de huit épisodes, destinée à être diffusée exclusivement sur Prime Video. Le projet était en développement depuis 2024, mais franchit désormais une étape décisive avec la validation d’une série complète.

Peter Ocko prend les commandes de la série RoboCop

Peter Ocko assurera les fonctions de scénariste, producteur exécutif et showrunner. Il a notamment travaillé sur The Office, Pushing Daisies et The Leftovers, avant de diriger la série culte Lodge 49. James Wan, réalisateur de Saw, Conjuring et Aquaman, produira également cette nouvelle adaptation par l’intermédiaire de Blumhouse Atomic Monster.

RoboCop

Ed Neumeier, cocréateur et coscénariste du RoboCop original de 1987, rejoint lui aussi la production. Sa présence devrait aider l’équipe à préserver l’équilibre entre action, satire politique et critique du pouvoir des multinationales qui caractérisait le film de Paul Verhoeven.

Une satire technologique toujours d’actualité

L’intrigue reprendra les fondations de la franchise : un puissant conglomérat technologique convainc une ville d’intégrer à sa police un robot contenant la conscience d’un agent mort en service. « Les questions sur la technologie, l’identité et les véritables intérêts servis par les entreprises sont devenues encore plus urgentes », déclare James Wan.

Cette série fait partie de la stratégie engagée depuis le rachat de MGM par Amazon, qui souhaite exploiter davantage ses licences historiques. Le groupe prépare également une adaptation télévisée de Poltergeist. La franchise RoboCop reste parallèlement active dans le jeu vidéo, malgré l’annulation récente d’un projet en réalité virtuelle. Aucun acteur ni calendrier de tournage n’a encore été annoncé. Reste une question essentielle : qui endossera l’armure d’Alex Murphy ?

SOURCEVariety

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