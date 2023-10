Amazon préparerait une série Poltergeist située dans le même lore que le film

C’est le bon jour pour sortir l’info : les studios MGM d’Amazon seraient dans les tous premiers stades de développement d’une nouvelle série basée sur le classique d’horreur de 1982 « Poltergeist ». Le projet se déroulera dans le même « lore » que le film, mais les détails sur l’intrigue ainsi que le nom des scénaristes n’ont pas encore été divulgués. Darryl Frank et Justin Falvey, d’Amblin Télévision (la société de production à l’origine du film original, Ndlr), devraient produire la série. Pour rappel, le film original est signé Tobe Hooper, mais des documents et plusieurs témoignages attestent aujourd’hui que Steven Spielberg est en fait le véritable réalisateur de Poltergeist.

La série d’Amazon n’est bien sûr pas la première tentative d’adaptation de Poltergeist à la télévision. Une émission de quatre saisons intitulée « Poltergeist: The Legacy » avait été diffusée à la fin des années 1990, mais cette dernière a depuis été largement oubliée. On notera enfin que l’acquisition de MGM Studios par Amazon en 2021, pour 9 milliards de dollars, a incité le géant du streaming à exploiter les nombreuses franchises de la MGM pour produire de nouveaux contenus à intégrer à Amazon Prime Video. Ainsi, outre la série Poltergeist, Amazon produit des séries RoboCop et Stargate.