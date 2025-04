RoboCop: Streets of Anarchy : le jeu VR est annulé quelques jours après son annonce !

C’est une situation pour le moins inédite : le jeu RoboCop: Streets of Anarchy, annoncé il y a quelques jours à peine pour les plateformes PCVR et Meta Quest, aurait été purement et simplement annulé ! Amazon MGM a en effet confirmé que RoboCop: Streets of Anarchy n’avait pas été officiellement licencié avant son annonce, ce qui a conduit à la suppression de la page web du jeu. Annoncé initialement par le développeur Coffee Moth Games, le titre VR avait été listé pour le Meta Quest 3 et le PC VR avant que le studio ne précise que le titre était en fait un projet de borne d’arcade (un premier revirement pour le moins étrange). Et il y a deux jours donc, Amazon MGM a déclaré qu’aucun accord n’existait avec le studio Coffee Moth Games, ce qui a évidemment suscité de gros doutes sur la légitimité même du projet.

Coffee Moth Games se défend de son côté de toute violation volontaire de copyright : le studio travaillerait en tant que studio d’externalisation tiers et n’aurait donc pas négocié directement avec Amazon MGM. Une autre société (dont on ne connait pas le nom) aurait supposément sécurisé les droits de la franchise RoboCop avant de contacter Coffee Moth Games pour le développement du titre. La page web du jeu est désormais protégée par un mot de passe, et l’on espère quelques éclaircissements supplémentaires de la part du studio Coffee Moth Games.