The Boys : Prime Video enterre Gen V après seulement deux saisons

Le verdict est tombé : Gen V ne reviendra pas pour une troisième saison sur Prime Video. L’annonce met fin à l’un des spin-off les plus emblématiques de l’univers de The Boys, alors même que la série avait contribué à élargir la satire super-héroïque d’Amazon vers un registre plus « djeun » et aussi encore plus chaotique. La plateforme ne ferme toutefois pas totalement la porte aux personnages de la série, qui devraient poursuivre leur trajectoire ailleurs dans la franchise.

Une annulation qui rebat les cartes de l’univers The Boys

Dans leur message d’adieu, les producteurs exécutifs Eric Kripke et Evan Goldberg ont reconnu ne pas pouvoir « continuer la fête une saison de plus à Godolkin ». Ces derniers ont cependant immédiatement précisé que le récit de plusieurs figures centrales de la série n’était pas terminé. « Nous sommes déterminés à poursuivre les histoires des personnages de Gen V dans la saison 5 de The Boys et dans d’autres projets du VCU à venir » précisent les deux producteurs. Marie, Jordan et d’autres visages familiers devraient donc réapparaître au sein de la franchise, même si leur série « dédiée » s’arrête ici. Une demi-consolation pour les fans.

Amazon recentre sa stratégie sur The Boys et Vought Rising

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de réorganisation de l’univers imaginé autour de The Boys. En parallèle de l’annulation de Gen V, Amazon a confirmé une sortie en 2027 pour Vought Rising, préquelle située dans les années 1950 et centrée sur les origines de Vought. Jensen Ackles et Aya Cash y reprendront leurs rôles de Soldier Boy et Stormfront.