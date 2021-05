Amazon rachète MGM, le studio des James Bond, pour 8,45 milliards de dollars

Amazon annonce aujourd’hui son rachat de Metro Goldwyn Mayer (MGM) pour la somme de 8,45 milliards de dollars. Il s’agit du studio derrière plusieurs licences, dont James Bond, Rocky, Stargate, Robocop, Tomb Raider, La panthère rose et plus encore.

Amazon met la main sur MGM

De récentes fuites avaient indiqué qu’Amazon et MGM étaient à un stade avancé pour les discussions et que le prix devrait être autour de 9 milliards de dollars. Ce sera donc 8,45 milliards de dollars à l’arrivée.

Dans son communiqué, Amazon assure qu’il « aidera à préserver le patrimoine et le catalogue de films de MGM, et permettra aux clients d’accéder plus facilement à ces œuvres existantes ». Le studio compte plus de 4 000 films et plus de 17 000 séries, dont Fargo, The Handmaid’s Tale et Vikings. L’ensemble a été l’occasion de collecter plus de 180 Oscars et 100 Emmy Awards.

« La véritable valeur financière de cet accord réside dans le trésor de propriété intellectuelle du catalogue que nous prévoyons de réimaginer et de développer avec l’équipe talentueuse de MGM. C’est très excitant et cela offre de nombreuses possibilités de raconter des histoires de grande qualité », déclare Mike Hopkins, le vice-président de Prime Video et d’Amazon Studios.

Il s’agit en tout cas de la deuxième plus grosse acquisition pour Amazon. La première remonte à 2017 et il s’agissait de Whole Foods. Le groupe avait déboursé 13,7 milliards de dollars pour les supermarchés bio.

Quid de Mourir peut attendre ?

Une grande question sans réponse pour l’instant est que va-t-il se passer pour le prochain James Bond, à savoir Mourir peut attendre ? Sa sortie est-elle toujours prévue au cinéma ? Ou bien verra-t-on le film sortir directement sur Amazon Prime Video ? Aux dernières nouvelles, la sortie au cinéma aura lieu le 6 octobre 2021. Mais ce rachat d’Amazon pourrait chambouler le calendrier.

Le rachat de MGM par Amazon pour 8,45 milliards doit être validé par les autorités compétentes. Elles doivent s’assurer que la concurrence sera respectée et qu’Amazon n’aura pas « trop » de pouvoirs avec une telle acquisition. Le groupe ne dit pas quand l’opération devrait être bouclée.