Amazon veut racheter la MGM, le studio derrière les James Bond, pour 9 milliards de dollars

La MGM est à vendre depuis quelque mois et Amazon pourrait bien être l’acheteur. Selon The Information et Variety, le commerçant en ligne discute avec le studio qui détient les James Bond et des milliers d’autres films. Le prix pourrait être de 9 milliards de dollars.

En décembre, la MGM comptait 4 000 films et l’équivalent de 17 000 heures de programmes TV. Sa plus grosse licence n’est autre que James Bond. Il y a également Rocky/Creed, Hobbit, RoboCop et La Panthère rose pour ne citer que ces licences. Du côté des séries, le studio détient notamment Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, Vikings, Fargo, The Handmaid’s Tale, Teen Wolf et plus encore.

Un rachat de la MGM par Amazon serait plus que notable pour enrichir Prime Video. Le service de streaming pourrait exploiter toutes les licences et surtout les garder pour lui. Doit-on s’attendre à ce que Mourir peut attendre, le prochain James Bond, sorte sur Prime Video ? Ce n’est pas impossible. Mais Amazon, si c’est lui l’acheteur, pourrait très bien faire une sortie au cinéma, en plus d’une sortie sur sa plateforme.

Ni Amazon ni la MGM n’ont réagi aux informations qui circulent concernant les discussions pour un rachat. Il se murmure que la MGM a discuté avec plusieurs groupes pour se vendre. À ce jour, les discussions les plus avancées sont avec le commerçant en ligne.