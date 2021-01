La sortie de James Bond Mourir peut attendre et Uncharted est reportée

Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, est encore une fois reporté, avec cette fois la date de sortie calée pour le 8 octobre 2021. Cela devrait normalement être le 6 octobre 2021 en France parce que les films sortent le mercredi chez nous.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

Mourir peut attendre sortira en octobre 2021

Pour rappel, Mourir peut attendre devait au départ sortir au cinéma en novembre 2019. Il a ensuite été reporté à février 2020, puis en avril 2020. Le Covid-19 a eu un impact important dans le monde à ce moment, ce qui a obligé la fermeture de la grande majorité des cinémas. Le film a alors été reporté à novembre 2020, avant de l’être une nouvelle fois pour avril 2021 (31 mars 2021 en France). Et voilà maintenant un nouveau rendez-vous fixé pour octobre 2021.

Il est intéressant de voir que MGM, qui détient la licence des James Bond, refuse de choisir la voie du streaming pour proposer Mourir peut attendre. La sortie se fera d’abord en salles et pas autrement. D’autres studios ont en revanche choisi le streaming, en plus du cinéma. C’est notamment le cas de Warner Bros qui a sorti Wonder Woman 1984 au cinéma et en streaming sur HBO Max.

Report pour Uncharted et SOS Fantômes : L’Héritage

Outre James Bond, il y a un report pour Uncharted. Le film avec Tom Holland, qui devait voir le jour en juillet 2021 sortira finalement en février 2022. Il y a également un report pour SOS Fantômes : L’Héritage. Il verra le jour en novembre 2021, ce qui représente un report de cinq mois.