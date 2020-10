James Bond : Mourir peut attendre est reporté à 2021

Il faudra — une nouvelle fois — patienter pour découvrir le nouveau James Bond. Le film Mourir peut attendre sortira au cinéma le 2 avril 2021 aux États-Unis et probablement le 31 mars 2021 en France. Comme on peut s’en douter, le report est lié à la crise sanitaire et aux cinémas qui sont toujours fermés (surtout aux États-Unis).

« MGM, Universal et les producteurs de James Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui que la sortie de Mourir peut attendre, le 25e film de la saga James Bond, sera reportée au 2 avril 2021 afin d’être vu par un public mondial », indique le communiqué. « Nous comprenons que le retard sera décevant pour nos fans, mais nous sommes maintenant impatients de partager Mourir peut attendre l’année prochaine ».

Mourir peut attendre devait initialement sortir en novembre 2019. Il a ensuite été reporté à avril 2020, novembre 2020 et maintenant 2021. Il s’agit d’un film avec un gros budget (200 millions de dollars sans prendre en compte le budget marketing), d’où l’envie de le proposer au cinéma d’abord. Les recettes seront plus importantes que si le film était proposé en vidéo à la demande directement. Et comme on peut s’en douter, aussi bien MGM qu’Universal cherchent à (largement) rentabiliser le long métrage.

Ce report montre en tout cas que l’année 2020 va être très compliquée pour la survie des cinémas. Beaucoup de films à gros budgets qui attirent du monde ont été reportés. Dune et Wonder Woman 1984 sont toujours prévus pour décembre, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une annonce prochaine avec un report pour 2021.