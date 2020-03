Mourir peut attendre : le nouveau James Bond est repoussé à novembre

Mourir peut attendre, le 25e film de la franchise James Bond et le dernier avec Daniel Craig, sortira finalement au mois de novembre et non plus en avril comme c’était prévu jusqu’à présent. La raison ? Les craintes autour du coronavirus.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020